Дирекция по комплексному развитию территории Ленинградской области, созданная в конце мая, реализует первый проект с привлечением средств застройщиков — строительство дороги в Янино. Проект будет реализован в рамках соглашения с несколькими строительными компаниями, которое планируется подписать до конца недели. Сами же работы начнутся сентябре.

Длина дороги, ведущей к новостройкам строительных компаний, составляет 1,2 км, она будет завершаться разворотным концом. В 2017 году будет построено по одной полосе в каждую сторону, в 2018 — дорогу планируется расширить в соответствии с потребностями жителей. После окончания строительства по новой дороге будет запущен автобус, сообщает пресс-служба праительства Ленинградской области.

Дирекция займется строительством детских садов, школ, созданием объектов дорожной и инженерной инфраструктуры школ в новых жилых кварталах, где работает несколько застройщиков. Дирекция также будет контролировать достройку проблемных объектов инвестором или через дочернюю структуру достраивать самостоятельно.