В Кузьмоловском поселении идёт борьба с незаконной рекламой. Инициатором акции стала администрация Кузьмоловского городского поселения, к ней примкнули активисты Молодёжного совета, трудовые бригады и члены клуба «Оптимист». На основе мониторинга были выбраны объекты, «загрязнённые» бумажными листовками и объявлениями.

К «Антиспаму» присоединились и сами жители посёлка, в июле они участвовали в акции по очистке фонарных столбов и стен жилых домов от незаконно размёщенной рекламы. Одни участники акции шпателями снимали слои бумаги и клея, другие красили очищенные столбы белой краской. Все приведённые в порядок опоры были защищены от рекламы сеткой-рабицей. Первая подобная акция состоялась в ходе майского субботника.