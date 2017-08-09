На очередном заседании Молодежного совета при администрации Всеволожского муниципального района, которое состоится 10 августа в Культурно-досуговом центре «Южный», активисты обсудят целый ряд интересных тем.

Представят результаты социального опроса о проблемах молодежи Всеволожского района и проекты профильных комиссий Молодежного совета; подведут итоги субботников по благоустройству полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории района; поговорят об опыте международного обмена программами по реализации молодежной политики, о реализации досуговых программ для молодежи на территориях муниципальных образований первого уровня и о проведении дня самоуправления в органах исполнительной власти.

А с 26 по 28 августа МС проводит на базе детского оздоровительно-образовательного центра (Всеволожский район, деревня Островки) Слет молодых семей Всеволожского района «Семейное подворье – 2017».

В программе Слета предусмотрены мастер-классы, спортивные соревнования развлекательная программа, встречи с представителями профильных комитетов администрации района. Размещение, питание, участие в программе Слета является бесплатным.

Заявки на участие в Слете принимаются согласно форме по электронной почте molod_ezh@mail.ru с темой письма «Семейное подворье» в срок до 17.00 15 августа 2017 года.