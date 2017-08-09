В посёлке Кузьмоловский Всеволожского района 30 июля прошёл муниципальный турнир по бадминтону среди смешанных пар. Воланы летали над спортивной площадкой на улице Юбилейной. Первое место с преимуществом в одно очко заняли Андрей Чулков и Александра Пулинец из Лесколовского поселения. Серебро и бронза достались кузьмоловским любителям бадминтона Елене Гончаровой и Илье Кипкееву, Валентине Пушкиной и Михаилу Дмитриеву.

Бадминтон в Кузьмолово пока еще молодой вид спорта, а появился он здесь благодаря энтузиазму жителей улицы Юбилейной, где, кстати, и проходили эти соревнования. Активисты собственными силами оборудовали поле (!), и вот уже три года подряд занимаются этим красивым и полезным для здоровья видом спорта. Бадминтон развивает скорость, ловкость, силу, увеличивает выносливость. К тому же, по мнению игроков, игра с воланом – это своеобразная форма общения.

В планах кузьмоловских любителей бадминтона на следующий год – создание ещё одной уличной площадки. А чтобы процесс тренировок был круглогодичным, активисты задумываются о закрытом спортивном зале. Они справедливо считают, что развитие бадминтона предполагает вовлечение в игру детей и подростков. Спортивные традиции, накопленный опыт и мастерство важно передавать от старших к младшим. Было бы полезно создать детскую секцию бадминтона на базе спортивной школы Кузьмолово. Активисты верят, что руководство муниципального образования поддержит спортивную инициативу и окажет содействие в решении административных вопросов.

Учитывая, что бадминтон – олимпийский вид спорта, может быть, и своих знаменитых спортсменов Кузьмоловский когда-нибудь вырастит. Есть же у них олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов!