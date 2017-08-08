Посвящено памяти земляка

Сейчас в посёлке имени Свердлова ведутся последние приготовления к важному событию. 13 августа страна отмечает День строителей и продолжает праздновать День физкультурника.

В посёлке имени Свердлова на этот день запланирован турнир памяти Б.И. Редчина по волейболу. Борис Иванович Редчин (1930-2003) имел отношение одновременно и к строителям, и к физкультурникам. Он внёс значительный вклад в развитие спортивной жизни посёлка. В конце 50-х годов, отслужив на Северном флоте, он создал команду по волейболу из работников Кирпичного завода, где производились строительные материалы. Б.И. Редчин сам был капитаном команды и играющим тренером. Под его руководством команда стала призёром и победителем различных турниров и соревнований Ленинграда, ПОС ДСО «Труд» Всеволожского района, Спартакиад обкома строителей. Кроме того, он стал проводить в посёлке имени Свердлова различные турниры по волейболу.

Турнир по волейболу памяти Б.И. Редчина будет проходить на новой волейбольной площадке, которую возводят специально к этому дню. Она будет находиться во 2-м микрорайоне, между домами № 49 и № 53. Это уже пятая большая спортивная площадка, которая будет действовать в посёлке, так как спрос на спортивные занятия здесь очень высок. Торжественное открытие турнира памяти Б.И. Редчина – 13 августа в 10 часов 30 минут.

Людмила Однобокова