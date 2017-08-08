Регион выделил средства на проектирование амбулатории на 110 посещений в смену в посёлке Дубровка Всеволожского района. Открытый конкурс на сумму 7 080 000 рублей объявлен по заказу областного Управления строительства 3 августа. Заявка размещена на сайте РосТендер.

На втором этаже амбулатории необходимо будет спроектировать три квартиры для медперсонала, что позволить закрепить кадры в этом поселении. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа.

Сегодня в структуре существующей Дубровской амбулатории два терапевтических и один педиатрический участок, стоматологический, акушерско-гинекологический, рентгенологический кабинеты, клиническая лаборатория, кабинет физиотерапии, дневной стационар на десять мест и стационар на дому. Амбулатория на 40 посещений в смену оказывает медицинскую помощь жителям Дубровского городского поселения, обслуживая населенные пункты: г.п. Дубровка, п. Пески. В территорию обслуживания входят предприятия: ООО «Завод Невский Ламинат», ООО «Вариант Декор», ООО «Вави-Нева» и другие.