Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении администрации Всеволожского района субсидии в размере 17,2 млн на финансирование работ по строительству памятника жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Заказчиком создания мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе является районная администрация, планируемый срок окончания работ — 1 ноября 2017 года. На площадке, где появится памятник, уже начались подготовительные работы, общая смета мемориала — около 22 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Внешний облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, прошедшего летом 2016 года. Победителем стал проект мемориала «Сад памяти», разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Всего в конкурсе принимало участие 28 проектов скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа, Самары.

30 октября 2016 года состоялась закладка камня в основание памятника.

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской области.