Фестиваль «Вуокса – река Дружбы»
12 августа на базе отдыха и туризма «Лосевская» в поселке Лосево Приозерского района Ленинградской области пройдет фестиваль «Вуокса – река дружбы».
Программа мероприятия:
12.00 – Торжественное открытие фестиваля
- водные соревнования «Лосевский рафтенок»;
- мастер-класс «Озорные каяки»;
- экологическая акция «Чистая Вуокса»;
- кулинарный поединок русской и финской ухи;
- ярмарка товаров народных промыслов;
- песни и танцы.
18.00 – Закрытие фестиваля:
- праздничный фейерверк;
- вечерняя музыкально-развлекательная программа.
Фестиваль «Вуокса – река дружбы» – это праздник, который соберет любителей водных походов, рыбаков и туристов, отдыхающих в этих местах, местных жителей и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, и позволит вспомнить историю и обычаи Карельского перешейка, познакомиться с изделиями местных мастеров, насладиться вкусной едой, потанцевать и спеть любимые песни.