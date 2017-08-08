12 августа на базе отдыха и туризма «Лосевская» в поселке Лосево Приозерского района Ленинградской области пройдет фестиваль «Вуокса – река дружбы».

Программа мероприятия:

12.00 – Торжественное открытие фестиваля

- водные соревнования «Лосевский рафтенок»;

- мастер-класс «Озорные каяки»;

- экологическая акция «Чистая Вуокса»;

- кулинарный поединок русской и финской ухи;

- ярмарка товаров народных промыслов;

- песни и танцы.

18.00 – Закрытие фестиваля:

- праздничный фейерверк;

- вечерняя музыкально-развлекательная программа.

Фестиваль «Вуокса – река дружбы» – это праздник, который соберет любителей водных походов, рыбаков и туристов, отдыхающих в этих местах, местных жителей и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, и позволит вспомнить историю и обычаи Карельского перешейка, познакомиться с изделиями местных мастеров, насладиться вкусной едой, потанцевать и спеть любимые песни.