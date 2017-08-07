УСПЕШНО ПРОВЕДЁННЫЕ УЧЕНИЯ

В соответствии с планом-графиком тренировок на объектах ОАО «Всеволожские тепловые сети» на 2017 год в 10.00 4 августа в промышленной зоне «Кирпичный завод» согласно приказу генерального директора В.А. Рубина №155117-п началась тренировка по теме «Взрыв парового котла ДЕ 25-14 ГМ с частичным разрушением конструкции здания котельной №17».

Первое, что предпринял начальник котельной А.Г. Фальков – это вывел персонал из зоны аварии, а также сообщил о происшествии всем службам, как ведомственным, так и общегородским, связанным с обеспечением ликвидаций чрезвычайных ситуаций.

Для руководства аварийными работами незамедлительно прибыли оповещённые диспетчером главный инженер компании А.А. Мачин, его заместители, специальные аварийные службы ОАО «Всеволожские тепловые сети» и аварийная бригада ООО «Пожарная безопасность по Северо-Западу».

Были ликвидированы очаги возгорания, произведён разбор завалов и обеспечена подача электроэнергии от передвижной дизель-электрической установки в зону аварии для обеспечения максимально быстрого возобновления работы котельной.

Итоги тренировки подвёл А.А. Мачин: «Главная наша задача состояла в проверке слаженности взаимодействия и работы всех специальных служб предприятия в чрезвычайной ситуации. Считаю, что тренировка прошла успешно. Мы и в дальнейшем будем проводить их, потому что мы в полной мере осознаём свою ответственность перед жителями города».

Владимир Шемшученко

Фото Антон ЛЯПИН