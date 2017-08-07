Многие петербуржцы являются клиентами ПФР, ведь они имеют страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, получают пенсии, пособия, выплаты, являются владельцами материнского (семейного) капитала и всем им необходима актуальная информация.

Для того чтобы граждане были в курсе последний изменений в законодательстве, Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит информационно-разъяснительную работу в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках уже более двух лет.

Только в первом полугодии 2017 года на страницах ОПФР в социальных сетях было опубликовано более 130 материалов и дано свыше 100 персональных консультаций.

Обращаем ваше внимание, что консультация граждан через социальные сети проводится только по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов – можно получить в «Личном кабинете гражданина», который размещен на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, в Управлении ПФР или МФЦ.