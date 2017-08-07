Благоустройство Алексеевского парка и зоны отдыха у реки Лубья станет подарком жителям Всеволожска в честь 90-летия Ленинградской области.

Ознакомившись с ходом работ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский дал следующий комментарий:

– Сейчас уже нет сомнений в том, что благоустройство этого замечательного места отдыха, много лет пользующегося популярностью у жителей и гостей города Всеволожска, будет сделано именно так, как мы задумывали. Идея, поданная всеволожским депутатом Ириной Павловной Бритвиной, – это не просто один из многих проектов благоустройства города, это возрождение в новом качестве участка берега речки Лубьи, с которым связаны воспоминания многих поколений людей. Именно это важно: здесь знакомились и признавались в любви, сюда потом приводили гулять малышей. Сюда приходят гулять пенсионеры – вспомнить счастливые минуты молодости и подышать свежим воздухом.

Вокруг озера будут удобные пешеходные дорожки со скамейками, мостик, благодаря которому можно будет обойти озеро кругом, место для пикника, волейбольная площадка и оборудованное игровое пространство для детей.