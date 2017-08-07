Учебный год уже не загорами

За 28 дней до Первого звонка, который прозвучит в День Знаний, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» проконтролировал ход ремонта в средней школе №3, а также осмотрел строительные площадки двух новых детских садов во Всеволожске.

Всего к новому учебному году во Всеволожском районе будет отремонтировано 22 школы. Так в СОШ №3 на ул. Победы, д. 17, которую посетил глава районной администрации, проводятся работы по ремонту спортзала второго этажа, ремонт кабинетов физики и химии, по предписанию государственного пожарного надзора проводится ремонт путей эвакуации второго и третьего этажей. Не позднее 25 августа школа будет готова к приему учащихся. Рядом уже началось строительство нового детского сада на 140 мест. Срок сдачи объекта – октябрь 2018 года. Осмотрев строительную площадку, Андрей Низовский отметил, что после окончания строительства дошкольного образовательного учреждения можно было бы подумать о новом школьном стадионе.

Побывал глава администрации и на Торговом проспекте, 144. Там подрядная организация также вышла на объект и готовит площадку под строительство детского сада на 220 мест, который будет сдан в ноябре будущего года. Кроме того, в данный момент идет строительство детского сада на 220 мест в Кудрово.