В соответствии с приказом Минздрава России от 11.04.2013 № 216н” Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), приемную или патронатную семью”, усыновленные (удочеренные) дети, а также дети, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, имеют право на прохождение ежегодной бесплатной диспансеризации.

Всем опекунам (попечителям), приемным родителям и усыновителям необходимо ежегодно обращаться в медицинские организации по месту жительства для прохождения детьми диспансеризации.