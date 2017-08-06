«Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой!»

…Признаться, мы многое успели увидеть и услышать, хотя претендовать на то, чтобы успеть за всем, что было интересного придумано, было физически невозможно. Жителей и гостей ждал красочный исторический карнавал, великолепная ярмарка народных ремесел, выступления лучших народных коллективов области, большой праздничный концерт с участием таких звезд российской эстрады, как хор Турецкого, Василий Герелло, Пелагея. Молодежь развлекали танцполы и дискотеки, пенсионеров особо интересовала выставка сельскохозяйственных достижений и выступления артистов.

«Тебе, о Гатчина, виват!»

Юбилейный, 2017 год идёт в области под знаком истории. Так заглянем же в историю, друзья! В историю города, о котором можно говорить только стихами: «Ты Петербурга младший брат и носишь звание солдата, виват, о Гатчина, виват!»

Слава тебе, Гатчина, в разное время обласканная императорами Николаем I и Александром III. Местечко Хотчино, подаренное Екатериной Великой своему фавориту Григорию Орлову, страстному любителю охоты и ценителю красоты. Он возвел здесь знаменитый Гатчинский дворец и устроил пейзажный парк. Гатчина – особая любовь и привязанность императора Павла I и всего его многочисленного семейства. Кто не знает, у Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, прославившейся в народе своими богоугодными благотворительными деяниями, было десять детей! Это Мария Федоровна основала в Гатчине первый в России Сельский воспитательный дом, приют призрения для слепых, богадельню… Перестроила Гатчинский госпиталь, где опять же – медицинскую помощь оказывали не только военным, но и простым, неслуживым людям. Здания госпиталя, богадельни, Сиротского института сохранились до сих пор и служат нуждам современной Гатчины. А еще при императоре Павле был перестроен Гатчинский дворец, парк украсился новыми павильонами, мостами и переходами. В окрестностях Гатчины гремят барабаны и маршируют знаменитые Гатчинские полки императора Павла, селятся мастеровые и посадские люди, развивают торговлю купцы. А в 1796 году, взойдя на престол, Павел I объявляет Гатчину городом, а впоследствии на целый месяц она по его воле становится даже столицей Российский империи!

Все эти, очень полезные и изрядно подзабытые со школьных времен, исторические сведения нам удалось узнать тут же, по ходу карнавального шествия муниципальных образований области. В муниципальном образовании города Гатчины и Гатчинского района в отдельную, весьма представительную, колонну были собраны все учителя истории города и района. И Татьяна Смирнова, преподаватель этого предмета школы № 1 города Гатчины, не уставая, «погружала нас в океан истории»:

– А знаете ли вы, как была переименована Гатчина в первые годы Советской власти? Город Троцк. В честь Троцкого, разумеется. А затем в Красногвардейск, и район тоже стал Красногвардейским. С этим названием наш город встретил Великую Отечественную… Почти два месяца бойцы Красной армии здесь, под Красногвардейском, сдерживали продвижение фашистов к Ленинграду… Историческое название городу было возвращено только в январе 44­го…

А еще Гатчина и Гатчинский район – это место рождения российской авиации. Это первая в России Офицерская воздухоплавательная школа, с которой связано имя выдающегося летчика Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа и автора «мертвой петли» его же имени. Это Рождествено и музей великого писателя Владимира Набокова, Выра и «домик станционного смотрителя», ставший музеем. Деревенька Кобрино, родина няни Саши Пушкина – Арины Родионовны. Усадьба Суйда, где «царствовал» крестник и сподвижник Петра I, прадед великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

– Вспомним и другие имена, которые просто грех не вспомнить в такой знаменательный для Гатчины и Гатчинского района день, – День рождения Ленинградской области, – продолжает наша собеседница экскурс в историю и жизнь замечательных людей района. – Святой Серафим Вырицкий и преподобная Мария Гатчинская, великая утешительница и мученица и выдающийся врач-­психиатр Петр Кащенко. Писатель Александр Куприн, называвший себя «всероссийским гатчинским жителем», и «король поэтов» Игорь Северянин, великий композитор современности Исаак Шварц, которого называли «гатчинский затворник», хотя на самом деле он 45 лет проживал в поселке Сиверский.

Что и говорить, и имена эти хорошо известны всей стране, и история района и его столицы – города Гатчины – полны стольких событий, что не хватит страниц нашей газеты, чтобы рассказать обо всем, что может представлять интерес для наших читателей. Остается только добавить, что расположенный в городе Государственный историко­-художественный дворцово­-парковый музей­заповедник «Гатчина», а также весь исторический центр города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Интересуйтесь историей!» – призывает нас один плакат в праздничной колонне. Другой цитирует самого Цицерона: «История – свидетель прошлого, свет истины. Живая память – учитель жизни». Но хочется сказать вот о чем: и в небольшом городке, в самом малом селении есть и были люди, которыми можно и нужно гордиться, живет своя история, и история эта так же уникальна и неповторима, как и история, к примеру, древнего Рима.

Кто там едет на «фордзоне»?

…Гардемарины и фрейлины двора Его Императорского Величества, Петр Великий и Екатерина Великая, Павел I с царственной супругой Марией Федоровной… Кареты и экипажи, шотландские стрелки в самых настоящих шотландских костюмах и шотландский же оркестр волынщиков – подарок генерал­-лейтенанта Брюса Петру I в связи со взятием города Кексгольма в 1710 году, нынешнего Приозерска. Глава администрации Гатчинского МО Елена Викторовна Любишкина во главе колонны в образе «Сиреневой Гатчины», потому что сирень – любимый цветок гатчинцев. Неоднократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка из команды наших синхронисток Светлана Колесниченко, уроженка г. Гатчина, – в белой карете. А глава администрации Ломоносовского района Алексей Олегович Кондрашов за рулем первого, с исторической точки зрения абсолютно подлинного трактора «Фордзон» – едет на открытой платформе, поглядывая на всех с высоты. Прямо ­таки первый парень на деревне!

– А вы знаете, как трудно было найти даже в нашем городе этот «Фордзончик»! – кричит нам со своей высоты тракторист. – Едва выпросили из музея Кировского завода! А знаете, кто там на платформе так хорошо играет на гармошке? Целый генерал­-полковник!

Павел Алексеевич Лабутин и в самом деле зажигательно растягивает меха своей трехрядки. В прошлом танкист, в настоящем Почетный гражданин Ленинградской области, награжденный многими правительственными наградами, человек­-легенда на наш вопрос: «Все ли в порядке в танковых войсках?» – с чувством юмора отвечает:

– И в танковых войсках все в порядке, и на полях Родины все в порядке! Капуста зреет, морковь наливается.

Упор на сельскохозяйственные успехи не случаен. Почему и «Фордзон», и гармошка, и песни про то, как «выходил на поля молодой агроном»? – это всё Ломоносовский район – признанный лидер аграрного сектора сегодня, а на заре Советской власти – пионер в деле образования крупных сельхозпредприятий. Первые совхозы: «Победа», «Красная Балтика», которые продолжают работать и по сей день, были созданы на земле Ломоносовского района.

Каждому муниципальному образованию, а их в нашей области 18, «досталась своя эпоха», точнее, одна, свойственная только ему страница, в которой район представлен наиболее ярко. Каждый выбирал свою ТЕМУ, и не было предела фантазии авторов и восторгу зрителей, когда мимо проплывали, проходили и скакали верхом под музыку исторические персонажи, реально когда-то существующие и хорошо знакомые, любимые, но книжные герои.

Очень многоликую, яркую и неоднозначную эпоху НЭПа выбрали для себя члены команды правительства Ленинградской области. Делегация областной администрации представила в качестве иллюстрации для этого непростого времени героев произведений Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и «12 стульев». «А ну­ка, убери свой чемоданчик», – под аплодисменты восторженных зрителей пели члены правительства во главе с губернатором в костюме Остапа Бендера. Подпевали, соответственно, Шура Балаганов, мадам Грицацуева, отец Федор, Киса Воробьянинов и даже Эллочка­-людоедка. Красочное, единственное в своем роде шествие сопровождал ретро-автомобиль с известным призывом: «Ударим автопробегом по бездорожью»!

– Ловите момент, он уникален и неповторим! – кричали зрители и бесконечно снимали шествие: на мобильные телефоны, смартфоны, обычные фотоаппараты, а представители многочисленных СМИ стреляли «пулеметными очередями» из профессиональной аппаратуры, стремясь запечатлеть момент.

И в самом деле, чудо­-чудное! На что только не шли авторы, идеологи и генераторы идей, чтобы поразить наше зрительское воображение и делегаций высоких гостей. Представители Волосовского и Волховского районов вернули нас в эпоху первых поселенцев древних земель. Делегации Выборгского, Кингисеппского и «Ганзейского города Тихвина» предстали перед зрителями в кольчугах и латах средневековых рыцарей. Лодейнопольский район напомнил присутствующим, как зарождался Балтийский флот. Делегация Подпорожского района строила легендарную Верхне­Свирскую ГЭС, Киришский район открыл прямо на площади набор комсомольцев­-добровольцев на строительство «Киришнефтесинтеза» – ударной молодежной комсомольской стройки 60­х. И поставила точку в современной истории Сосновоборская делегация. Город атомщиков, прекрасный город мечты и науки. «Город, в котором хочется жить»! – с таким лозунгом вышла колонна строителей Атомограда на площадь, и постаралась показать во всей красе все, чем гордится Сосновый Бор.

А мы возвратимся к нашим трудовым будням и вспомним о принципах из разряда вечных истин. Например, что «где родился, там и пригодился», или «Чти память предков» и «Помни имя свое»…

«Мы с будущим в дружбе и прошлое чтим»…

Именно об этих, казалось бы, простых и понятных каждому человеку жизненных принципах мы говорили с участниками нашей всеволожской делегации, в составе которой – представители администрации и общественности, ветеранских и молодежных организаций, лучшие люди района, которые составляют его честь, гордость и славу. Настоящее и будущее.

А время, которое выбрали для своего представления наши земляки, – пожалуй, самая героическая страница истории города-­героя Ленинграда и Ленинградской области. Война, блокада, 125 граммов хлеба «с огнем и кровью пополам». Легендарная Дорога жизни, которая проходила через Всеволожский район, оставшаяся единственной связующий нитью блокадного города с Большой землей. Сотни тысяч спасенных жизней: детей, стариков, женщин; продукты и снаряды для защитников блокадного города. – Шли по Дороге жизни знаменитые, вошедшие в историю «полуторки», одна из которых и появилась на площади в Гатчине в тот знаменательный день. Воины и женщины, труженицы блокадного города, дети и подростки, картины военного быта и дым и порох былых сражений – все уместилось в коротенькие две минуты, отведенные каждой делегации на представление своей страницы истории.

Одетые в военные плащ­палатки и пилотки, наши земляки успели в этот крохотный отрезок времени вместить и кусочек боя, и страдания матери, делящей те самые «блокадные сто грамм» хлеба, и салют Победы, и вечный огонь, горящий у памятника «Разорванное кольцо». А еще – «Бессмертный полк», в который встали молодые парни и девушки, члены Молодежного парламента, общественных организаций, активисты и будущее района. Каждый нес портрет Героя Советского Союза, вписавшего свою яркую страницу в историю Победы.

– Это Лука Муравицкий, летчик, отдавший свою жизнь за освобождение нашей страны, – рассказывает Алексей Скачков, сотрудник администрации Бугровского поселения, один из активистов молодежного движения в нашем районе, – Герой Советского Союза Муравицкий похоронен на территории нашего Бугровского поселения. Молодежь ухаживает за его могилой…

У каждого, кто шел в этом строю, – своя «правильная дорога жизни». Это слова из гимна Всеволожского района, который в тот день наша делегация, конечно же, тоже спела. Несколько строчек: «И стоит на правильной Дороге жизни Всеволожский наш район». А из песни слов, как известно, не выкинешь!

– Да и зачем? – говорит Ираида Федоровна Порыбина, старейшая староста нашего района, и добавляет, – вот я родилась, выросла, выучилась здесь, на всеволожской земле, в родном Коккорево, и кто, как не я? Я в ответе за все, что на моей земле происходит. И мой бой продолжается: бьюсь за памятник и музей легендарной 101 батареи, которая во время войны обеспечила переправу наших войск на другой берег Невы из Невской Дубровки. Сейчас восстанавливаем с волонтерами, с молодежью, первый памятник, которому на следующий год будет 60 лет. В общем, дел хватает, и если бы не ребята­-волонтеры… Трудно было бы мне в мои 70 с гаком! В общем, мы с будущим в дружбе и прошлое чтим.

– Что пожелаете нашей замечательной Ленинградской области в день юбилея? – спрашиваем еще одного участника праздничной делегации. Клавдия Михайловна Базаркина более 50 лет отвечает в районе за службу быта, которую сама же и называет «Службой доброго настроения». Недавно совет депутатов единогласно проголосовал за присвоение Клавдии Михайловне звания «Почетный гражданин города Всеволожска». И «служба доброго настроения» от души желает всем жителям нашей земли ленинградской «процветания и побольше садиков и хороших дорог!»

– Я много езжу по области, – говорит К.М. Базаркина, – и хочется сказать о хорошем в такой хороший день, потому что много делается для людей. Замечательную дорогу сделали на Сосновый Бор, Гатчина так радует, что слов нет, дворец, парк – все просто замечательно! Так что всем радости и хорошего настроения, надо просто любить людей, стараться каждый день делать для них что­-то хорошее, и спасибо нашему областному руководству, что именно такую, правильную дорогу жизни они выбрали»!

К юбилею положено подарки дарить

Кто приходит на праздник с пустыми руками? Не принято у нас так, согласитесь. Ко Дню рождения Ленинградской области был завершен ремонт въездных автомагистралей, ведущих в Гатчину со стороны Киевского и Красносельского шоссе. Так что лозунг «Ударим автопробегом по бездорожью!», с которым вышла команда губернатора на праздничное шествие, – не просто лозунг, а программа к действию. И самым лучшим подарком к 90­летию области стало открытие путепровода в районе Двинского шоссе в Гатчине. Водители, которым приходилось простаивать в многочасовых пробках, ждали этого события не один год. Двухполосную дорогу построили над железнодорожными путями, и первыми по новому путепроводу проехали в ретро-автомобилях министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лично Александр Юрьевич тоже был удостоен нескольких необычных подарков, которые он получил из рук народных мастеров, представивших свои удивительные изделия на традиционной ярмарке ремесел. Наш земляк из поселка Романовка, о котором мы не раз рассказывали, удивительный мастер, изготавливающий макеты храмов и церквей нашей земли, подарил губернатору копию храма в Дубровке. Валентин Федорович Пронин вообще не продает своих изделий, а только дарит. Не оставили наши земляки губернатора и без коня – руководитель арт-­студии «Перуница» Евгения Петрий вручила Александру Юрьевичу «солнечного коня», пожелав, чтобы губернатор был «всегда на коне». «Солнечный конь» был изготовлен из сена­соломы, но так красив и задорен, что глаз было не оторвать!

А еще в числе дорогих подарков: вышитый вручную герб Ленинградской области и карта из бересты, украшенная самоцветами. Эти изделия подарили региону мастера с ограниченными возможностями здоровья. Герб – коллективное творчество двух девушек из психоневрологического интерната Кати Решетниковой и Ольги Репиной. А картина из бересты, представляющая карту Ленинградской области, где каждый районный центр обозначен самоцветом, – это результат работы подростков, которые проходили обучение в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, расположенном тоже в нашем Всеволожском районе. Свой драгоценный подарок ребята придумали и начали делать задолго до юбилея, чтобы успеть со своими поздравлениями к сроку.

Всего же Ленинградская область к своему юбилею получила более 30 официальных поздравлений: начиная от президента Владимира Путина, премьер-­министра Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Тепло и сердечно поздравили всех присутствующих в зале под открытым небом на Дворцовой площади города Гатчины полномочный представитель Президента по Северо­-Западному округу Николай Цуканов, губернатор Санкт­-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Санкт-­Петербурга Вячеслав Макаров, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и многие другие. Бурю восторга вызвало прямое включение из космоса – командир экипажа 52­й космической экспедиции Федор Юрчихин подтвердил, что Ленинградскую область сейчас хорошо видно из космоса и пожелал всем ее жителям здоровья и

процветания.

В свою очередь, в завершение праздничного концерта на Дворцовой площади города Гатчины глава региона традиционно назвал имена новых Почетных граждан Ленинградской области – ими стали генеральный директор птицефабрики «РОСКАР» Вячеслав Горячев и управляющий директор АО «218 авиационный ремонтный завод» Александр Игнатьев.

Будет Год туризма

И, конечно, был назван следующий адрес праздничных торжеств по поводу теперь уже 91­й годовщины со дня образования Ленинградской области. В частности, губернатор отметил: «Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача – чтобы эти возрожденные объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область – неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной год в Ленинградской области Годом туризма. Благодаря этому Году и нашей совместной работе мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструктуры, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли».

Ну, а местом проведения следующего праздника станет старинный и вечно прекрасный город Выборг.

Делегация города встретила это сообщение губернатора бурным восторгом. Между прочим, наш город и в целом Всеволожский район тоже с нетерпением ждут подобного – радостного и долгожданного для всех нас известия. И очень хочется надеяться, что это произойдет, только для этого надо немало потрудиться нам всем. А праздник на гатчинской земле завершился, как и положено, праздничным салютом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА