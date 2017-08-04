1 августа губернатор Александр Дрозденко почти весь день провёл во Всеволожске. В поездке главу региона сопровождали глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский, областные и районные чиновники.

Какой проект получит поддержку

Главной темой заседания Координационного совета при губернаторе области стала поддержка малого и среднего бизнеса, занятого в социальной сфере. Понятие пока что новое и непривычное.

– Областное правительство предпринимает все усилия, чтобы представители социально ориентированного бизнеса могли активно пользоваться государственной поддержкой и получали субсидии из бюджета, – подчеркнул губернатор. – Эта одна из стратегических задач для региональной власти. Она включена в обновлённую государственную программу стимулирования экономической деятельности в Ленинградской области до 2030 года.

– Однако не надо путать социальное предпринимательство с благотворительностью, – пояснил губернатор. – Это разные понятия. Предприниматели, которые реализуют такие проекты, обязаны работать с прибылью, а не в убыток. Отметим, что ранее в Ленобласти уже были созданы несколько социальных бизнес­проектов, которые вошли в список лучших практик и рекомендованы Агентством стратегических инициатив к использованию в других регионах. Это районные центры народных ремёсел и «автолавки в село», доставляющие продукты в отдалённые населённые пункты.

Сегодня социальные программы, направленные на трудоустройство людей с ОВЗ, успешно реализуются в Ленинградской области. На организацию специализированных рабочих мест и частичную компенсацию оплаты труда работникам с ограниченными возможностями здоровья из бюджета выделяется до 40 миллионов рублей. Чем не стимул для решения вопроса трудоустройства инвалидов? Ведь предприниматель, взявший на работу сотрудника с ОВЗ, может рассчитывать на компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кстати, профессиональной подготовкой ребят с ОВЗ занимаются в уникальном учреждении – Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

Председатель Комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Светлана Нерушай сообщила, что в Ленобласти откроется Центр инноваций в социальной сфере. Там «особые» предприниматели смогут получить консультации, поддержку и обучение. Она также отметила, что в каждом муниципальном образовании должны быть созданы или выделены направления по поддержке МСП, в том числе социально ориентированных.

Отметим, что всего в Ленинградской области зарегистрировано свыше 61 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где заняты 191,8 тыс. человек, или 25,8% от общего числа занятых в экономике. Основу сектора составляют более 43 тыс. индивидуальных предпринимателей. Сегодня предпринимателям оказывается поддержка в виде субсидий. И даже несмотря на то, что Федеральный бюджет сократил финансирование таких проектов вдвое, областное финансирование компенсировало брешь.

– Предпринимателей интересуют лизинговые проекты, – заявил Дрозденко. – С 2018 года начнёт работу областная лизинговая компания, которая будет помогать с покупкой спецтехники и грузовых автомобилей.

Виртуальная касса загнала в угол

Предприниматели активно обсуждали новый закон об установке онлайн-­касс. А. Дрозденко внимательно читал все нарекания бизнес­-сообщества. Делал он это в специальном онлайн­-чате. На встрече был апробирован новый и в некотором роде уникальный способ общения с деловыми людьми. Вместо привычных бумажек с вопросами о наболевшем спрашивали по интернету, через специальный портал When Speak. Все те, кто смотрел трансляцию с Координационного совета по интернету в разных районах Ленинградской области, также получили возможность поучаствовать в дискуссии. На 28 вопросов, поступивших на чат, губернатор успел ответить.

«Из-­за нововведения с ККТ наш бизнес скоро протянет ноги. О каком развитии малого и среднего бизнеса может идти речь? Это просто смешно!» – писали в интернет­-депешах бизнесмены.

– Это только на словах на установку ККТ предприниматель потратит всего 18 тысяч рублей, – стараясь найти самые точные слова, отметил директор Подпорожского Фонда развития экономики и предпринимательства «Центр делового сотрудничества» Александр Брахалев. – На деле все намного сложнее. При нынешнем дефиците и отсутствии специальных флэш­-накопителей все влетит примерно в 80 тысяч рублей. Цифра – неподъемная для малого и среднего бизнеса.

Представители одной из фирм, которая уже несколько лет занимается продажей оптики, отметила, что новый закон загнал их в угол, и теперь они на грани закрытия.

Тем временем налоговики считают, что сегодня у каждого предпринимателя есть свой «скелет в шкафу». Только это не черепушка с костями, а простой счетный аппарат, а точнее, контрольно­кассовая техника (ККТ). Его электронная сущность хранит большие секреты, доступные только налоговикам, – данные торгового оборота. Однако предприниматели прячут его, как Кощей ларец, никого не подпускают. Даже фискалов. Эту банальную истину не раз подтверждали. Однако предприниматели говорят об обратном.

– Несмотря на некоторые нарекания, переход на новую систему прошёл безболезненно, – сказал заместитель начальника контрольного отдела Управления ФНС по Ленинградской области Михаил Мастеркин. – На первое июля в регионе уже установлено 12486 онлайн­-касс. Сегодня 90 процентов предпринимателей перешли на новую систему. Отмечу, что малый и средний бизнес, предоставляющий бытовые услуги населению, получил отсрочку до 1 июля 2018 года.

О проблемах взаимоотношений бизнесменов с Пенсионным фондом РФ спрашивали многие. Этот вопрос губернатору стал самым популярным. Ведь некоторые предприниматели, которые заплатили налоги и, по сути, должны спать спокойно, вообще потеряли покой. Это нонсенс! Бизнесмены случайно оказались должниками, и теперь пени и штрафы за «неуплату» пенсионных взносов, которые они обязаны платить, растут как снежный ком. Предприниматели надеются, что в этой путанице разберётся губернатор.

– Сбои в программе и нестыковка программного продукта привела к нынешней ситуации, – сказал А. Дрозденко. – По факту, предприниматели заплатили все налоги и сборы. В течение десяти дней мы постараемся разобраться и навести порядок в этом вопросе.

Чтобы больницы не остались без врачей

После встречи с бизнесменами Александр Дрозденко отправился во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где ознакомился с деятельностью «Вежливой регистратуры», увидел работу пилотного проекта «Дистанционное диспансерное наблюдение пациентов с использованием персональных устройств», который реализуется в больнице с 2015 года, посетил здание строящейся детской поликлиники. Затем губернатор отправился на встречу с медперсоналом. Он отметил высокий профессионализм всеволожских медиков, которые создали одну из лучших клиник региона, особо подчеркнув её достижения в осуществлении современных проектов на благо здоровья людей.

Всеволожская межрайонная больница в авангарде медицинских инноваций Ленинградской области. Здесь все идеи реализуются на «отлично».

– С 2015 года с помощью современной техники врачи в онлайн­режиме следили за состоянием здоровья 900 человек: только к одному из них пришлось вызывать скорую, остальным была оказана превентивная помощь, что позволило не допустить ухудшения состояния здоровья, – поделился впечатлениями с журналистами губернатор. – Этот опыт уже продолжила больница Волхова. До конца года проект дистанционного наблюдения планируется реализовать во всех межрайонных больницах области. Всеволожская межрайонная больница – одна из самых передовых больниц Ленинградской области. Многие проекты, которые здесь реализуются, затем внедряются в других лечебных учреждениях.

Остановившись на проблемах, А. Дрозденко отметил, что, по последним данным, укомплектованность медицинских учреждений Ленинградской области врачами составляет 63%, средним медицинским персоналом – 70%. Власти рассматривают стимулирующие меры, которые позволят привлечь специалистов в областное здравоохранение. Молодые медики прямо спросили у губернатора: «Какие меры государственной поддержки предусмотрены для начинающих?».

– Очень правильный вопрос! – отметил Александр Дрозденко. – Вы правы, необходимо стимулировать молодых профессионалов. Не стоит сравнивать, к примеру, Всеволожский район с Новгородской или Псковской областями. Нужно равняться на Петербург. Именно туда сегодня уходят кадры. Для стимулирования молодёжи рассматривается вопрос введения специальной стипендии для студентов­медиков. Но это при условии, что выпускник отработает в конкретном медучреждении Ленинградской области не менее трех лет. Кроме того, постараемся решить вопрос доступной ипотеки, выдачи служебного жилья и повышения заработных плат. Сейчас мы рассматриваем введение социальной ипотеки под 5% на 25 лет, в первую очередь для врачей и учителей. Если во Всеволожске подберут место и предоставят проект, будет и здесь строительство жилья.

Большое строительство будет вестись в г. Сертолово. Здесь будет областная детская больница, поликлиника для взрослых, дневной стационар.

Александр Юрьевич пообещал, что в ближайшие 10 лет в медицину Ленобласть будет вкладывать опережающее финансирование.

– Есть намерения направить в фонд реновации около одного миллиарда рублей. В течение пяти лет они будут вложены в программу реновации медучреждений Ленобласти, включая этот год. В рамках этой программы проводится не только капитальный ремонт и оснащение учреждений необходимым медицинским оборудованием, но и реорганизация пространства таким образом, чтобы работа в них была максимально эффективной и удобной для персонала и пациентов.

Как добраться в МФЦ?

В 2016 году Ленобласть вошла в число субъектов РФ, в которых стартовал проект Минэкономразвития РФ «МФЦ для бизнеса». В декабре 2016 на Всероссийской конференции «Развитие малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству» 47 регион был отмечен наградой за доступность МФЦ для предпринимателей. В феврале 2017 года между областным правительством и Минэкономразвития было подписано соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В ее рамках реализуются программы по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ. В апреле этого года во Всеволожском районе был открыт первый в Ленинградской области бизнес­офис ГБУ ЛО «МФЦ». С этого времени было принято 105,5 тыс. обращений, оказано 7,6 тыс. консультаций.

…Только вот от посещения МФЦ у губернатора остались не самые лучшие впечатления:

– Здесь не оборудованы места для инвалидов, отсутствует удобная парковка, автобусы сюда не едут. А ведь за аренду этого здания мы платим немалые деньги. Думаю, что такие центры должны находиться в хорошем месте для логистики. В противном случае либо нужно построить новое здание, либо арендовать помещение в более доступном для граждан месте. К примеру, я разговорился с ребятами, которые приехали из посёлка Колтуши, они честно сказали, что им трудно было добраться до Всеволожского МФЦ: вышли у районной администрации – и 20 минут пешком. Главная наша задача создать условия, чтобы центр работал нормально.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА