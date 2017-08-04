Концепция перспективного развития Бугровского сельского поселения станет одной из тем на ближайшем заседании Градостроительного совета Ленинградской области, которое состоится 3 августа.

Специалисты обсудят предложения по использованию свободных территорий, сформированных в границах Бугровского и Муринского поселений Всеволожского района, – сообщает правительственная пресс-служба. Существующая плотность застройки определила необходимость в формировании единого транспортного каркаса, связывающего поселения с кольцевой автодорогой и Санкт-Петербургом, а также в создании общественно-деловых и рекреационных зон.