В результате проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении польского декоративно-посадочного материала в количестве 15753 штук, поступившего в адрес индивидуального предпринимателя, находящегося во Всеволожском районе Ленинградской области, был выявлен факт нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

Индивидуальный предприниматель был обязан известить Управление о поступлении подкарантинной продукции по месту назначения в установленные законом сроки, но проигнорировал это требование – то ли по забывчивости, то ли по незнанию. Посадочный материал поступил на территорию Ленинградской области из Республики Беларусь в сопровождении товарных накладных и фитосанитарных сертификатов.

В результате карантинного фитосанитарного контроля индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 руб.