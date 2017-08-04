По официальному сообщению Ленинградской областной прокуратуры, в мае 2017 года проводилась прокурорская проверка деятельности сотрудников 87 отдела полиции Всеволожского района, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения закона при рассмотрении сообщений о преступлениях.

Прокурорами установлено, что по заявлениям граждан при наличии явных признаков преступлений уголовные дела не возбуждались, решения по таким материалам не принимались по нескольку месяцев, лица, совершившие преступления, не устанавливались.

Благодаря реагированию прокуратуры возбуждено 84 уголовных дела, в том числе по фактам совершения краж с проникновением в жилище, грабежей, разбойных нападений. Заявители уведомлены о принятых решениях.

По материалам прокурорской проверки о халатности оперативных работников полиции и их руководителей 26.07.2017 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ, которое находится в производстве СУ СК России по Ленинградской области.