С 16 по 18 ноября 2017 года в Северной столице будет проходить VI Санкт-Петербургский Международный культурный форум – уникальная международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры, туризма, представителями государственной власти и бизнес-сообщества.

В рамках Форума запланировано проведение секции «Туризм». Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры и туризма. Главной площадкой Форума станет Главный штаб Государственного Эрмитажа. Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Приглашаем Вас принять участие в Форуме. Пройти обязательную индивидуальную регистрацию для участия в мероприятиях Форума и ознакомиться с программой можно на официальном сайте: https://culturalforum.ru/ru/ Регистрация открыта до 20 октября 2017 года.