Опрос для будущих родителей

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит опрос россиян с целью выявить наиболее эффективные меры поддержки для молодых семей с детьми.

Участникам анонимного социологического исследования предлагается оценить предпринятые ранее государством меры по стимулированию рождаемости.

В числе вопросов – значимость федерального и регионального материнского (семейного) капитала; причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка; возможные льготы и поощрения для родителей. Таким образом, содержание опроса направлено на выяснение отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планов населения, и что будет способствовать или препятствовать их реализации.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте».

Опрос будет проводиться до 10 сентября 2017 года.