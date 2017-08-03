В рамках надзорно-профилактической деятельности и месячника безопасности на водных объектах Всеволожского района, Государственная инспекция по маломерным судам провела профилактическую и разъяснительную работу.

Так, в прошлые выходные сотрудниками полиции и ВОСВОД совместно с администрацией района проводилось тактико-специальное учение по оказанию первой помощи утопающему. Мероприятие проходило на действующем пляже деревни Осиновец, где в хорошую погоду отдыхает большое количество жителей Всеволожского района и Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС считают профилактику безопасного отдыха залогом сохранения жизни и здоровья граждан.