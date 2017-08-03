В ежегодном чемпионате Европы по уличному футболу, направленном на укрепление дружеских связей между странами, в этом году участвовали 15 команд. Россию представляла молодёжь Новодевяткинского муниципального образования.

Поездка в рамках программы международного сотрудничества администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» с Германией состоялась в июле. Для спортсменов и активистов молодёжного совета была подготовлена насыщенная программа — экскурсии, развлечения, спортивные мероприятия. Расходы по пребыванию новодевяткинской делегации в Германии взяла на себя немецкая сторона. Чемпионат проходил на курорте Прора (остров Рюген).

В Германии наша делегация провела шесть дней. Ребята не только приняли участие в чемпионате, но и успели увидеть немало интересных мест, – сообщается на сайте поселения. В городе-побратиме Михендорфе они посетили мэрию, встретились и пообщались с бургомистром. В Потсдаме — столице Бранденбургской земли — совершили экскурсию в парламент. Прогулялись в парке Сан-Суси — в нем находится самый известный дворец Фридриха Великого. Получили яркие впечатления от высокой смотровой деревянной площадки без единой ступеньки в Центре природы на острове Рюген. Побывали на самом популярном немецком курорте в Бинце, откуда совершили морскую прогулку на теплоходе с организаторами чемпионата. Благодаря театрализованному представлению на главной площади вместе с многочисленными туристами окунулись в историю старинного города Штральзунда. По пути в столицу Германии остановились на ночь в старом городе Виттенберге — прежде этот город был центром культурной, научной и политической жизни Германии. Познакомились с главными достопримечательностями крупнейшего города страны — Берлина (Берлинский собор, Бранденбургские ворота, Рейхстаг-Бундестаг, Красная ратуша). Закончилась программа посещением парка «Тропические острова».

Больше фотографий можно посмотреть на официальном сайте администрации МО «Новодевяткинское СП».