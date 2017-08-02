В субботу, 29 июля, во Всеволожске прошел семейный праздник «Ромашковый день». Его организатором выступил семейный клуб «СМУЗИ» местной общественной организации «Диалог поколений».

Мероприятие прошло на территории спортивно-развлекательного центра VsevANGAR. К участию в празднике приглашались все желающие семьи. Вход на мероприятие сделали свободным. Праздник проходил в формате игры по станциям. Гостей ждали мастер-класс, спортивные игры, загадки, песни и танцы. Участие в «Ромашковом дне» приняли 12 семей. Праздник прошел в рамках проекта «Фестиваль семейного творчества «Семейный очаг», реализуемого клубом «СМУЗИ». Мероприятие подарило всем его участникам хорошее настроение. Гости ушли домой довольными и выразили желание посетить и другие мероприятия клуба.

Екатерина КОРОЛЕВА