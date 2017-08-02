В ближайшие выходные жителей Ленинградской области ожидает обилие интересных праздничных мероприятий.

5-6 августа в крепости «Орешек» будет проходить рыцарский фестиваль «Былинный остров».

5 августа на территории Копорской крепости состоится историко-фольклорный праздник «Копорская потеха», посвящённый 90-летию Ленинградской области.

5-6 августа на Красной площади Выборга всех желающих ждёт Международный русско-финский фестиваль «Кукушка». Вход свободный. Одновременно – 6 августа – в Выборге открывается юбилейный, XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу».

В Павловске 5 августа завершится II музыкальный фестиваль «Блистательный Штраус». Этот фестиваль впервые был проведён в прошлом году и посвящён знаменитым «Павловским сезонам», которые организовал «мастер вальса» Иоганн Штраус-сын. С 1856 по 1865 год он летом давал концерты в Павловске, на которых сам играл на скрипке или дирижировал. Последние выступления II музыкального фестиваля «Блистательный Штраус» состоятся 5 августа в 14.00 в розовом павильоне Павловского парка.

В Сестрорецке, на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж», 5-6 августа будет проходить историко-патриотический фестиваль «Сестрорецкий рубеж». В программе: реконструкции боёв, демонстрация военной техники, посещение музейного комплекса «Сестрорецкий рубеж». Вход свободный. Начало реконструкций в 14.00 и в 17.00. Это мероприятие проходит в рамках V Ленинградского фестиваля «Бои местного значения».

Людмила Однобокова