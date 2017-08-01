В честь юбилея великого человека

В 2017 году исполнилось 190 лет со дня рождения П.П. Семёнова Тян-Шанского, 150 лет после его азиатской экспедиции и 120 лет Первой всеобщей переписи населения Российской империи, которую организовал этот человек. Мероприятия в связи с этим юбилеем проходили по всей стране. В музее Санкт-Петербургского отделения Русского Географического общества открылась выставка, состоящая из личных вещей и документов, которые сумели сохранить потомки П.П. Семёнова Тян-Шанского. Материал, посвящённый этой выставке, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Колесов А. М. «Портрет П. П. Семёнова-Тян-Шанского», 1874 год.