Всеволожский район отметили наградой за развитие системы закупок

28 июля в Великом Новгороде в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни» состоялось награждение победителей отборочного регионального этапа премии «Бизнес-Успех». На мероприятие были приглашены и представители Всеволожского района.

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» проводится уже седьмой год с целью поиска лучших предпринимателей страны. В Великом Новгороде собрались финансисты, банкиры, журналисты, представители власти и общественных организаций для обсуждения проблем развития малого и среднего бизнеса Северо-Западного федерального округа. В ходе работы форума проходили тематические сессии, мастер-классы и круглые столы.

На форму состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Бизнес-Успех». Лидером в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» стал Новгородский район Новгородской области.

Специальным призом в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» отметили город Великий Новгород, а за развитие системы закупок наградили Всеволожский район Ленинградской области.