В центре образования «Кудрово» 28 июля состоялся круглый стол, посвященный современным методам обучения и воспитания в регионе. В заседании приняли участие работники системы образования Ленинградской области и Республики Крым.

«Мне очень приятно приветствовать вас на всеволожской земле! Гостям принято показывать самое ценное, и действительно, этот центр, эта новая школа – самая современная, самая большая, самая передовая на Северо-Западе России. Но я считаю это место самым дорогим и важным потому, что оно создано для детей. Для поколения, которое определит будущее нашего района, Ленинградской области, всей нашей большой страны», – обратился к гостям первый заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Сергей Алексеевич Гармаш.

В ходе круглого стола специалисты рассказали о качестве образовательной системы в Ленинградской области, новых моделях дополнительного образования и актуальных технологиях обучения и воспитания школьников, а также о современных регуляторах новых подходов непрерывного повышения квалификации педагогов. Делегаты из Крыма рассказали о собственном опыте и обсудили план совместной деятельности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и Республики Крым на следующий учебный год.