Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122.

Вы можете обратиться на детский телефон доверия, если оказались в трудной для Вас жизненной ситуации: Вы не можете разрешить конфликт, Вас обидели, обманули, причинили эмоциональную боль, Вам трудно разобраться в случившемся самостоятельно, Вам важно поделиться своими переживаниями с тем, кто Вас поймет и поддержит.

Детский телефон доверия гарантирует:

Анонимность – Вы можете не называть свое имя, просто расскажите о своей проблеме

Бесплатность – звонок с любого телефона бесплатный для всех звонящих

Конфиденциальность – информация, которой Вы поделитесь с консультантом останется между вами.