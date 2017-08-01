В середине июля начались работы по преображению старого рынка в районе железнодорожной платформы «Кузьмолово». Старые, морально изжившие себя павильоны снесены. Арендатор планирует сохранить торговый функционал площадки и возвести на месте былого рынка двухэтажное здание торгового центра площадью 930 м2. Первый этаж займёт продовольственный магазин, а на втором разместят отделы по продаже промышленных товаров, – сообщает официальный сайт администрации Кузьмоловского городского поселения.

Разрешение на строительство получено, технические условия в инженерной части проекта и по выносу коммунальных сетей также согласованы. Согласно проектной документации возле нового здания появится парковка, детская площадка, собственная система уличного освещения, заработает ливневая канализация. Строительные работы начнутся в августе. Открытия торгового центра можно ждать в конце текущего года.