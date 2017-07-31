В Доме областного правительства 27 июля прошла торжественная церемония награждения особо отличившихся жителей Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что государственные, отраслевые и региональные награды вручаются в канун 90-летия региона, своими достижениями обязанного людям труда. И где бы ни работали награжденные — на промышленном предприятии, в агрохолдинге, районной больнице, муниципальной администрации или в центре социального обслуживания населения — все они работают на настоящее и будущее Ленинградской области.

«Наш регион показывает ежегодный рост по основным социально-экономическим показателям, и в этом безусловная заслуга наших «золотых кадров». Мы гордимся вами — нашими лидерами производства и общественной жизни. Для меня огромная честь вручать вам заслуженные награды. Искренне поздравляю всех награжденных с 90-летием Ленинградской области, счастья, здоровья, успехов, благополучия вам и всему нашему региону», — сказал Александр Дрозденко.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден ИВАНОВ Михаил Алексеевич – прессовщик цеха №7 производства федерального государственного унитарного предприятия «Завод имени Морозова», Всеволожский район.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена ДАВЫДЕНКО Галина Михайловна – начальник участка КГИ производства федерального государственного унитарного предприятия «Завод имени Морозова», Всеволожский район.

Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена:

ЛЕБЕДЕВУ Александру Васильевичу – директору муниципального транспортного предприятия «Грузино», Всеволожский район;

ЛЕБЕДЮ Владимиру Владимировичу – начальнику цеха животноводства закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», Всеволожский район.

Почетным дипломом Губернатора Ленинградской области награждены:

КОЛЛЕКТИВ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» (ГРИШАНОВА Татьяна Григорьевна – исполняющая обязанности главного врача);

КОЛЛЕКТИВ общества с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», Всеволожский район (МУРАТОВ Марат Игоревич – генеральный директор);

КОЛЛЕКТИВ общества с ограниченной ответственностью «Росхлебпродторг», Всеволожский район (ВЕДЕНЕЕВА Людмила Александровна – генеральный директор).