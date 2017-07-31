С 1 августа на участке КАД между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение по внутреннему кольцу будет полностью перекрыто.

«Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией и водоналивные барьеры. Смонтирована световая сигнализация: сигнальные фонари дежурного освещения. Работы будут производиться в 3 смены в круглосуточном режиме.

«В составе комплекса работ, будет выполнена замена опорных частей с поднятием пролетного строения, усиление узлов опирания пролетного строения на опорную часть», – добавил Пузыревский.