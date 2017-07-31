Кто­-то сказал однажды: море – лучшее, что может случиться с человеком. Если верить этой сентенции, то Геннадию Николаевичу Правдину очень повезло в жизни. Море приняло его как своего, подарив впечатления, о которых многие могут только мечтать. Море сформировало его как личность и как профессионала.

Судьбой своей он, впрочем, распорядился совершенно самостоятельно, решив после школы поступить в Высшее Военно-морское училище им. Фрунзе.

Много ли знал юноша о профессии гидрографа, когда выбрал этот особенный факультет? Что-то, наверное, слышал и читал, но тогда вряд ли предполагал, что эта работа – как раз для него. Вернее, служба. Морская служба…

После окончания училища Геннадий Николаевич, за годы учебы уже успевший полюбить море и привыкнуть в нему во время корабельной практики, в должности помощника командира гравиметрической партии Северной гидрографической экспедиции начал свою службу и трудовую биографию. С 1972 по 1977 год Г.Н. Правдин в составе экспедиций – морских и воздушных – выполнял сложную и чрезвычайно ответственную работу в Северном Ледовитом океане, строгие отчеты о которой содержатся в документах, а яркие впечатления хранятся в памяти.

Весной 1977 года, будучи уже командиром гидрографической партии, Г.Н. Правдин блестяще справился с особым заданием по выполнению промерных опытно-испытательных работ с использованием новейшей радионавигационной системы.

Летом 1977 года Правдин по семейным обстоятельствам «меняет курс» и переводится на должность командира роты в Мореходное училище. Впрочем, ненадолго. Его квалификация и опыт работы понадобились в штабе Центра дальней радионавигации ВМФ, где он проходил службу с 1981 по 2004 год в должности начальника 1 отдела – начальника штаба. Всего же в рядах Военно-морского флота России капитан 1 ранга Г.Н. Правдин прослужил тридцать семь с половиной лет.

Ровно два года после этого Геннадий Николаевич работал заместителем начальника Государственной инспекции по маломерным судам Ленинградской области, а с марта 2007 по сентябрь 2010 года – начальником 1-го отдела в Ленинградском областном суде.

Семнадцать последних лет Г.Н. Правдин живет во Всеволожске, в микрорайоне Южный, где присутствие отставных военных сформировало особую среду. Офицеры даже гражданские задачи решают по-военному: напористо, деловито и четко. Не остался в стороне от общественной деятельности и Геннадий Николаевич: он является заместителем председателя Совета ветеранов и заместителем председателя Комитета общественного самоуправления микрорайона Южный, а с 2012 года входит в состав президиума и в бюро Совета ветеранов Всеволожского района.

Г.Н. Правдин занимается общественной работой с полной самоотдачей, направляя свою нерастраченную энергию на решение множества наболевших проблем микрорайона, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Как председатель контрольно-ревизионной комиссии Всеволожского районного Совета ветеранов оказывает большую помощь первичным организациям. Геннадий Николаевич – один из активнейших членов ветеранского движения района.

А море… Море, беспокойная водная стихия с ним навсегда. Палатка на берегу Ладоги, катер, рыбалка – это семейный досуг Правдиных. Этим летом он снова проведет два-три

месяца у беспокойного Ладожского озера…

Надо сказать, что Геннадию Николаевичу повезло не только с профессией: вторая удача в его жизни – встреча с будущей женой. Нина Борисовна работает почти сорок лет на НПО «Пролетарский завод», который выпускает оборудование для Военно-морского флота. Вначале – начальником бюро, теперь – инженером-химиком по лакокрасочным покрытиям. Так что и ее профессия очень прочно связана с морем.

Правдины вместе уже сорок два года, и Геннадий Николаевич всегда подчеркивает: «Женат один раз». Двое прекрасных детей, трое любимых внуков – это замечательный капитал, которым супруги Правдины гордятся.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото из архива семьи