С 27 июля центры «Мои Документы» начали трансляцию видеороликов, посвященных 90-летию Ленинградской области.

Лучшие работы участников конкурса «Земля Ленинградская» можно будет увидеть на экранах электронной очереди во всех многофункциональных центрах 47-региона. Кинотрансляция продлится до 15 августа.

«Ленинградская область – всегда в нашем сердце. И в связи со столь значимым праздником у специалистов МФЦ есть возможность любоваться красотами региона даже на рабочем месте, а у заявителей – скрасить минуты ожидания в очереди или запланировать новую поездку по любимым местам», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Конкурс «Земля Ленинградская» проводится ГП «Леноблкиновидео» при поддержке комитета по культуре Ленинградской области. В 2017 году конкурсной комиссией было просмотрено порядка 40 работ на соответствие критериями оригинальности, художественного восприятия, техники исполнения и оригинальности идеи. 5 лучших из будут показаны в Многофункциональных центрах.

Сегодня на территории области работают более 35 отделений и бизнес-офисов МФЦ, центры расположены в каждом районе региона и предоставляют гражданам более 300 госуслуг.