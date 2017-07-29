Широко отпраздновав взятие Азова, Пётр I собрал в селе Преображенском Боярскую думу. И Дума на своём заседании 20 октября 1696 года постановила: «Морским судам быть…» А 27 октября Петр I своим указом предписал провести перепись населения и установил квоты для всех его слоев на постройку кораблей и внесение денег в казну. 4 ноября постановление Думы было обнародовано указом государя. Так начиналось создание регулярного флота России.

Вначале корабли строились на десяти верфях и исключительно для нужд ведения войны на Чёрном море. На Воронежской верфи Пётр I сам, с топором в руках, реализуя навыки, полученные в Голландии и Англии, показывал пример подданным и «рубил» свой корабль.

Но России в те годы ещё не хватало силёнок тягаться с Турцией. Пришлось с ней замириться и обратить взор на Балтику. Вступив в союз с Данией и Польшей, Пётр 19 августа 1700 г. объявил войну Швеции. Каждая из держав имела свой театр военных действий и даже наметила желательную для себя добычу: Дания – Голштинию, Польша – Лифляндию и Эстляндию, Россия – восточное и южное побережья Финского залива.

Но, как оказалось, делили неубитого медведя – молодой шведский король Карл XII

двумя ударами вывел из строя Данию и Польшу, а Пётр, оставшийся в одиночестве, получил жестокий урок под Нарвой. Но государь не пал духом, а проанализировав причины неудачи, принялся устранять их. Поскольку Швеция и Россия были разделены морем, нужен был флот. И началось строительство морских судов. Они заявили о себе во втором десятилетии

войны тремя победами: у мыса Гангут, острова Эзель и у острова Гренгам. Эти победы обеспечили флоту господство на Балтике, России – почётный мир со Швецией, Российскому царству – превращение в империю и качественный рост международного статуса Российской империи.

Победы флота на Чёрном и Средиземном морях

Мечту Петра I об овладении Крымом и Черноморским побережьем, а с ним и Чёрным морем, претворила в жизнь Екатерина Великая. Балтийская эскадра под командованием адмирала Свиридова в Средиземном море в 1770 г. наголову разгромила турецкий флот в бухте Чесмы. Крым обрёл независимость, Россия – земли в Северном Причерноморье и на Кубани, города Керчь и Еникале в Крыму. В 1783 г. в результате переговоров князя Г. Потёмкина и хана Шахин Гирея Крым добровольно вошёл в состав России. Началось строительство базы Черноморского флота – Севастополя. В следующей, Русско-Турецкой войне Черноморский флот под руководством Ф. Ушакова в двух последовательных сражениях у о-ва Тендра и мыса Калиакрия (оба в 1791 г.) разгромил Турецкий флот. Мирным договором, заключённым в Яссах, подтверждалось присоединение Крыма к России и установление российского протектората над Грузией.

В войне против Наполеона в 1798–1800 гг.

Российский Черноморский флот одержал ряд значительных побед над французами на Средиземном море. Под руководством Ф. Ушакова флот освобождал греческие острова. Прославленный флотоводец проявил себя и как мудрый государственный деятель. Им была образована «Республика Семи Островов» и написаны законы для республики. В следующей войне против Наполеона (1805–1807 г.) на этих островах базировались сразу три русские эскадры кораблей, которые громили французов под началом оставившего в истории Российского флота своё светлое имя адмирала Дмитрия Сенявина.

Последней крупной победой Российского парусного флота был сокрушительный разгром Турецкого флота в Синопе. Эскадрой Черноморского флота командовал талантливый адмирал Павел Степанович Нахимов.

Мирные победы флота Российского

Два столетия существования Российского флота навеки вошли в Историю государства не только победами в морских сражениях. Они отмечены славными подвигами русских мореплавателей в круго-светных плаваниях и многочисленными географическими открытиями.

В 1728 году, ещё по замыслу Петра I, капитан-командор Витус Беринг прошёл вдоль берегов Чукотки в Ледовитый океан и убедился в наличии пролива между Чукоткой и Аляской. Специалисты его экспедиции провели исследования в Ледовитом океане и в северной части Тихого океана. Составили карты Ледовитого океана, исследовали Алеутские и Курильские острова, берега Аляски и Японии. В 1740 г.

в Авачинской бухте на Камчатке Беринг заложил город Петропавловск.

Начало кругосветным плаваниям российских кораблей положили И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. В конце июня 1803 г. на шлюпах «Надежда» и «Нева» они вышли из Кронштадта, обошли вокруг мыса Горн (Южная Америка), и, пройдя с юга на север Тихим океаном, доставили на Аляску необходимые для Русско-Американской компании грузы. Возвращались в Кронштадт в 1806 году другим маршрутом: через Индийский и Атлантический океаны, вокруг мыса Доброй Надежды (южная оконечность Африки). По пути командами кораблей был сделан ряд географических открытий. Плавания на Аляску продолжались вплоть до её продажи в 1867 г.

Океанские плавания российских кораблей обратили на себя внимание других морских держав. Великобритания, ранее снисходительно посматривавшая на русский флот и его моряков – а многие российские морские офицеры проходили практику на английских судах, – была сильно озадачена бурным развитием российского кругосветного плавания.

Велико было изумление англичан, когда в августе 1819 г. на рейде Портсмута бросили якорь сразу шесть российских кораблей: «Восток», «Мирный», «Камчатка», «Кутузов», «Благонамеренный», «Открытие». С этого рейда отряд под командованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена в составе шлюпов «Восток» и «Мирный» (командир М.П. Лазарев), направился для проведения исследований в южное полушарие. В январе 1820 г. ими был открыт шестой материк – Антарктида (имена шлюпов «Восток» и «Мирный» сейчас носят Российские научно-исследовательские станции на Антарктиде), а также целый ряд островов.

С 1803 по 1867 год Российский флот накопил большой практический опыт длительных океанских плаваний. Выросла плеяда незаурядных командиров-судоводителей, штурманов и других специалистов. Россия могла теперь гарантированно решать в Мировом океане различные политические, экономические и научно-исследовательские задачи.

Годы поражений и утрат

К сожалению, Российский флот не избежал горечи поражений. Ими особенно отмечена Русско-Японская война 1904–1905 гг. Причинами поражений Российских эскадр под Цусимой являлись: безответственное отношение руководства России и её Генерального штаба к оценке Японского военного потенциала, прежде всего Японского флота. Это повлекло за собой «неторопливость» и непродуманность в строительстве своих боевых кораблей, прежде всего броненосцев, а в конечном итоге и поражение флота. Не было на флоте к тому времени и достойных флотоводцев, исключая разве С.О. Макарова. Но трагическая гибель оборвала жизнь этого умного и перспективного адмирала и не дала ему возможности в полной мере раскрыть свой талант.

В ходе Первой мировой войны в боевых действиях участвовал практически лишь Балтийский флот. Он провёл ряд успешных морских боёв с немецкими кораблями, но их действия, однако, не сказались на общем ходе войны. В конце Гражданской войны Белая армия, покидая Крым, увела лучшие корабли Черноморского флота на Средиземное море. Интернированные в Тунисском порту Бизерта, они бездействовали вплоть до 1943 г., когда их разбомбила авиация США и Великобритании.

Флот в Великой Отечественной войне

В годы индустриализации флоты и флотилии Советского Союза получили на вооружение современные (по тому времени) боевые надводные корабли и подводные лодки. Серьёзное внимание развитию флота уделял И. Сталин. В 1934 году он вместе с С. Кировым побывал на Северном флоте, осмотрел места базирования кораблей, посетил Полярный.

Корабельный состав, с которым ВМФ подошёл к началу войны, позволил ему эффективно решать задачи в своей прибрежной зоне, в основном с целью содействия армии. Высадка десантов, огневая поддержка действий войск на берегу, уничтожение наземных объектов противника, нарушение морских коммуникаций противника, проводка и оборона конвоев и отдельных морских судов. Высокой активностью отмечена деятельность речных флотилий. Волжской – при Сталинградской битве, Дунайской – при освобождении придунайских стран, Днепровской – при поддержке действий войск Красной Армии в Польше и Германии, её катера дошли до Берлина. Амурская флотилия содействовала сухопутным войскам в боевых действиях в Маньчжурии.

Послевоенное строительство флота

На первое место по боевой эффективности в ходе Второй мировой войны вышли подводные лодки и авиация. На них и был сделан упор при составлении послевоенной программы строительства Советского флота. Импульс ускорению строительства дала «холодная война», которая медленно, но верно переместила центр силового противоборства в сферу

соперничества флотов. Поэтому не случайно Военно-Морской Флот Советского Союза в 1970–1980 гг. стал той точкой опоры, опираясь на которую страна смогла добиться военного паритета с западными державами. Именно в этот период активизировались работы по созданию мощного ракетно-ядерного флота. Возможности для создания принципиально новых кораблей, самолётов, систем вооружения и технических средств открыли достижения научно-технического прогресса.

В качестве примера: в период с 1967 по 1984 год количество атомных под-водных лодок с баллистическими межконтинентальными ракетами в составе ВМФ СССР выросло с 2 единиц до 62. Были развеяны иллюзии Запада о неоспоримой гегемонии на море.

Это позволило прийти к Соглашениям ОСВ-1 и ОСВ-2, налагавшим ограничения на ядерное оружие и его статус в морской среде.

Создание ракетно-ядерного океанского флота, превращение его в реальную силу, способную не только успешно вести противоборство с сильным флотом противника, но и уничтожать наземные объекты, способствовало упрочению позиций нашего государства как великой морской державы. Основными направлениями развития флота явились: совершенствование ракетно-ядерного оружия и создание ракетно-ядерных систем стратегического назначения, вооружение флота ракетоносной и противолодочной авиацией дальнего действия, оснащение надводных кораблей ракетным оружием и авиационными средствами. Для прикрытия от ударов с воздуха наших ударных, противолодочных и других корабельных группировок были спроектированы и построены авианесущие корабли. На сегодняшний день в строю остался лишь отвечающий современным требованиям тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Н.Г. Кузнецов». Он вооружён истребителями Су-35 и крылатыми ракетами большой дальности, способными поражать как морские, так и береговые объекты противника.

В период после Второй мировой войны ВМС США принимали участие в войнах против Корейской НДР, Республики Вьетнам, военных конфликтах в районе Персидского залива, против Панамы, Гватемалы, Кубы и многих других стран. В этой неспокойной обстановке наш флот вёл контроль за деятельностью всех крупных группировок ВМС США, сдерживал их агрессивные устремления, осуществлял поиск атомных ракетных подводных лодок и выявлял районы их боевого патрулирования. С середины 60-х годов эти задачи выполнялись в форме боевой службы, для чего были сформированы оперативные эскадры в Средиземном море, на Тихом океане, Атлантике и в Индийском океане.

К сожалению, военно-политические и экономические катаклизмы, имевшие место в нашей стране после 1985 г., нанесли существенный урон её обороноспособности, и, в частности, Военно-Морскому Флоту. И всё же верится, что Российский Военно-Морской Флот, рождённый гением Петра I и выпестованный не одним поколением русских моряков, вновь станет силой, способной обуздать любого агрессора, предотвратить любую угрозу нашему государству с моря. Эту уверенность подкрепляет то внимание, которое уделяет строительству флота Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Военно-морской флот регулярно пополняется новыми подводными лодками, самолётами, надводными кораблями. Укрепляет нашу уверенность и отличная выучка российских моряков и лётчиков, которую они продемонстрировали в авиационных и ракетных ударах по объектам террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая на территории России) в Сирии. Океанский щит России с каждым днём становится всё надёжней, а Петровский девиз: «ФЛОТУ БЫТЬ!» остаётся незыблемым.

А ЧТО ТАКОЕ ФЛОТ?

А что такое флот? Бессонная работа.

Арктические льды и черноморский зной.

Солёная вода, соль молодого пота.

А что такое флот, когда он не родной?

Так что такое флот? Однажды у причала

Увидеть, как во сне, знакомые борта,

И службу, и любовь, и жизнь начать сначала.

А что такое флот, когда он не мечта?

А что ещё наш флот? – Бессмертие и слава!

Славянские ладьи и наши крейсера.

А в сущности, наш флот – надёжный щит державы,

Последняя любовь и флотское: УРА!

Геральд БАСКО, профессор АВН,

заслуженный работник Высшей школы РФ, капитан 1 ранга, г. Всеволожск