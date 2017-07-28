Пусть перемены будут только к лучшему!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 90-летием со дня образования Ленинградской области! История этих 90 лет хранится в памяти нынешних поколений: её героические и драматические страницы писали наши отцы, деды и прадеды. Сегодня эту летопись продолжаем мы. Из аграрного края, где в 1927 году во многих деревнях могли только мечтать о стальном плуге и электричестве, Ленинградская область превратилась в территорию с самой современной индустрией и поставленным на промышленные рельсы сельским хозяйством, в регион, через который идут жизненно важные для всей страны транспортные и энергетические артерии. Облик Ленинградской области продолжает меняться – мы строим жилье, новые производства и социальные объекты, развиваем инновационную экономику и неустанно продолжаем учиться всему новому и передовому.

В день юбилея Ленинградской области хотел бы от души поблагодарить всех eё жителей за то, что они, не жалея сил, трудятся на будущее региона. Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма остаются наши ветераны – люди, которым мы бесконечно обязаны и которым сегодня хотелось бы сказать сердечное спасибо и низко поклониться за всё то, что они сделали и продолжают делать для области. Мы постараемся быть достойными тех, кто строил нашу область, кто защищал её и восстанавливал, кто обеспечил её сегодняшний потенциал. Впереди у нашей родной Ленинградской области – новые великие дела, большие стройки и преобразования. И пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только к лучшему! Желаю всем, кто живёт и трудится в Ленинградской области, счастья, добра, мира и благополучия. С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области