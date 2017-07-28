Поздравляем жительницу посёлка Новое Девяткино Анастасию Рудную с очередной высокой победой. Она завоевала серебряную медаль в эстафете на чемпионате мира по спортивному ориентированию 2017 года. Чемпионат мира проходил с 1 по 7 июля в Тарту (Эстония). Подробности об этом читайте в газете «Всеволожские вести» в одном из ближайших номеров. Напоминаем, что Анастасия Рудная как спортсмен сформировалась во Всеволожском районе, у наших тренеров-педагогов.

Песок и солнце – день чудесный

23 июля на большом пляже возле посёлка имени Морозова состоялся открытый турнир Морозовского городского поселения по пляжному волейболу. Это увлекательное мероприятие было организовано отделом по работе с детьми и молодёжью ДК имени Чекалова. По результатам турнира на первое место вышла команда «Найдёныши», на второе – команда «Котики». Обе этих команды представляли посёлок имени Морозова. На третьем месте оказалась сборная команда Всеволожского района.

Лошади – это красиво



В воскресенье, 30 июля, на территории конно-спортивного клуба «Исток» (микрорайон Ясно-Янино) впервые состоятся соревнования по конному туризму (ТРЭК). Соревнования включают в себя бег на короткие и длинные дистанции. Возраст всадников – от 10 лет и старше. Церемония открытия соревнований назначена на 9 часов 50 минут, первый старт – в 10.00. Вход для зрителей свободный.