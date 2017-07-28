Во Всеволожском районе предпринимателей готовят в бизнес-инкубаторах. Ещё вчера на Всеволожском проспекте, 14 был старый деревянный дом. Но в рамках муниципально-частного партнерства недавно на месте старой развалины появилось красивое современное здание. Несколько месяцев строительства пролетели как один день. И вот свершилось. Торжественное открытие, речи, рукопожатия…

Это 17-й по счету бизнес-инкубатор в Ленинградской области. На площади более 300 квадратов «выращивают» будущих налогоплательщиков. Так что бизнесу в 47-м регионе приказано расти, а чтоб «цыплят по осени считать», надо инкубаторы повсюду открывать. Другая важная миссия таких структур – вывести предпринимателей из тени, а также помочь начинающим преодолеть зону риска, на которой терпят крах до 70% стартапов.

Кстати, по статистике, сегодня 20 миллионов работоспособных россиян заняты в теневой экономике. В подполье, гаражных кооперативах сегодня занимаются практически всем: шьют китайские пуховики, фасуют бразильский кофе и даже открывают кафе.

– У нас шаг за шагом «выращивают» будущих полноценных и легальных налогоплательщиков, – говорит руководитель Центра поддержки малого и среднего предпринимательства из города Всеволожска Ирина Кондратьева. – Сегодня здесь работает восемь предпринимателей. Занять свое место на льготной площади претендует еще один бизнесмен. Он готовится к конкурсу. Только после тщательного изучения его документации будет принято окончательное решение.

По словам собеседницы, среди приоритетных сфер деятельности – производство и услуги. Микрофинансовым компаниям, нотариальным конторам, игорному бизнесу и торговым точкам путь в бизнес-инкубатор заказан.

– Первые три года для предпринимателей – рисковые, – продолжает Ирина Викторовна. – Тепличные условия на первых порах необходимы. Бизнес-инкубатор берет на себя часть проблем. В частности, предоставляет льготную аренду офиса, помещения полностью оборудованы необходимой мебелью, оргтехникой и связью. В первый год арендная плата составляет лишь 20% от рыночной стоимости, на второй – 40%, а на третий – 65%.

По словам Ирины Кондратьевой, сегодня в Ленинградской области созданы все предпосылки для развития малого и среднего предпринимательства. Безусловно, на поддержку этого важного сектора экономики направлен ряд программ, цель которых – создать условия для устойчивого развития предприятий, чтобы увеличить вклад МСБ в решение задач социально-экономического развития района.

– Правда, сказывается проблема слабой информированности бизнеса, – продолжает наша собеседница. – Предприниматели порой не знают о том, какую помощь могут получить от государства. Зачастую проблемой начинающих бизнесменов является отсутствие необходимых знаний. Чтобы восполнить этот пробел, мы проводим обучение, приглашаем лучших коуч-тренеров.

Практика показывает, что инкубаторы развиваются и создают квалифицированные кадры для отечественного бизнеса. Новоявленные предприниматели занимаются производством, например шьют, развивают инновации. Их продукция пользуется спросом. Правда, для успешной работы нужно потратить солидные деньги, а получить ощутимую отдачу можно лишь через два-три года. Фактически это долгосрочное инвестирование. Здесь нужен либо государственный, либо солидный акционерный капитал… Кстати, в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса Ленинградская область финансирует предпринимателей.

Предприниматель Сергей Букшин ведет кружок по робототехнике для детей от пяти до пятнадцати лет. Филиалы его кружка уже давно и успешно обосновались в Москве, Ростове-на-Дону, Армавире. Теперь предприниматель осваивает 47-й регион. И начал он со Всеволожского района, но скоро еще один кружок появится в городе Пушкине. Сергей Букшин отмечает, что во Всеволожском районе очень внимательно относятся к малому и среднему предпринимательству.

– Районная администрация оказывает активное содействие бизнесу, – отмечает предприниматель. – О том, что бизнес-инкубатор должен открыться во Всеволожске, я слышал давно. Как только здание построили, я представил устав, где были указаны название фирмы, адрес, количество соучредителей, подробное описание деятельности, порядок распределения прибыли и прочие формальности. После того как мой проект одобрили, кружок начал работать. Помимо того что аренда в бизнес-инкубаторе ниже рыночной, здесь проводят интересные семинары. К примеру, на днях была актуальная лекция про личную эффективность руководителя. Говорили о том, как правильно расставлять приоритеты и оптимизировать время работника.

Эксперты говорят, что если отбросить ненужную шелуху, то, по сути, на одном только ките по имени Бизнес держится вся экономика и зависит вообще существование государства как такового.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА