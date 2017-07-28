Празднуем юбилей области
План проведения мероприятий во Всеволожском районе, приуроченных к 90-летию Ленинградской области.
30 июля
15.00 — III районный фестиваль вокального и танцевального искусства «Область молодая», посвященный 90-й годовщине образования Ленинградской области.
Поселок Углово.
1 – 2 августа
20.00 — чемпионат Всеволожского района по футболу, посвященный 90-летию образования Ленинградской области.
Поселки Романовка, Агалатово, Кузьмоловский.
1 – 2 августа
12.00 — районный праздник «День физкультурника», посвященный 90-летию образования Ленинградской области.
Поселок Романовка.
1 – 2 августа
17.30 — культурный проект «Ленинградская область раздольная! Нам тебя воспевать на века!».
Поселок имени Свердлова, площадь Надежды.
1 – 30 августа
10.00 — фотоконкурс по популяризации достопримечательностей Всеволожского района, посвящённый 90-й годовщине образования Ленинградской области.