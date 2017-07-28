План проведения мероприятий во Всеволожском районе, приуроченных к 90-летию Ленинградской области.

30 июля

15.00 — III районный фестиваль вокального и танцевального искусства «Область молодая», посвященный 90-й годовщине образования Ленинградской области.

Поселок Углово.

1 – 2 августа

20.00 — чемпионат Всеволожского района по футболу, посвященный 90-летию образования Ленинградской области.

Поселки Романовка, Агалатово, Кузьмоловский.

1 – 2 августа

12.00 — районный праздник «День физкультурника», посвященный 90-летию образования Ленинградской области.

Поселок Романовка.

1 – 2 августа

17.30 — культурный проект «Ленинградская область раздольная! Нам тебя воспевать на века!».

Поселок имени Свердлова, площадь Надежды.

1 – 30 августа

10.00 — фотоконкурс по популяризации достопримечательностей Всеволожского района, посвящённый 90-й годовщине образования Ленинградской области.