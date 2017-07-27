Завтра, 28 июля, в свет выходит очередной номер газеты «Всеволожские вести». Представляем вашему вниманию обзор эксклюзивных материалов, которые вы сможете полностью прочитать только на страницах нашего издания.

В ближайшем номере читайте материал, посвященный 90-летнему юбилею Ленинградской области. Вас ожидает краткий исторический обзор истории родного края от мезолита до наших дней; информация о старейших, крупнейших и уникальных в своем роде объектах, расположенных в регионе; мнение губернатора области о развитии в ней территории успешных людей.

«В прошлом году губернатор поставил задачу сделать область не только территорией успеха, но и территорией успешных людей. В результате внедрения единого социального стандарта все жители области, независимо от места проживания, должны чувствовать себя в равной степени комфортно и безопасно, иметь равные возможности в получении мер социальной поддержки и государственных услуг.

Об успешной реализации этой задачи говорят факты. В области растет количество рабочих мест, повышается заработная плата, возрождаются сельскохозяйственные производства».

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Авторы статьи «Депутаты и журналисты: эффективное сотрудничество» рассказывают о встрече, которая состоялась в Законодательном собрании Ленинградской области между парламентариями и представителями средств массовой информации. После традиционной пресс-конференции, которой завершается каждый парламентский сезон, журналисты отправились в Лодейнопольский район, где для них была подготовлена великолепная ознакомительная программа: посещение Введено-Оятского женского, Александро-Свирского мужского и Тервенического монастырей, мемориала «Свирская победа», Центра ремёсел. Завершалась эта замечательная поездка знакомством с кинодеревней Люговичи и встречей с режиссёром Алексеем Козловым.

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Отчет о внеочередном заседании совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области подготовил Владимир Шемшученко. В повестке дня было 9 основных вопросов, среди которых – изменения в бюджете, стратегия социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года, изменения в порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории района. Принятые депутатами изменения коснулись и положения о порядке бесплатного предоставления в собственность участков под ИЖС на территории района.

Обсуждались вопросы: «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2017г год и «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений».

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Ко Дню Военно-морского флота РФ, который наша страна будет отмечать 30 июля, мы подготовили тематическую подборку материалов. Наш постоянный автор – профессор АВН, заслуженный работник Высшей школы РФ капитан 1 ранга Геральд Баско – в материале «Океанский щит России» рассказывает об истории Российского флота, охватывая значительный хронологический период с 1696 года, когда Боярская дума постановила «Морским судам быть…» до наших дней. «Океанский щит России с каждым днем становится все надежней, а петровский девиз: «Флоту быть!» остается незыблемым, – заключает автор публикации. Исторические очерки Геральда Александровича вызывают неизменный интерес у наших читателей. Этот – не исключение, его с удовольствие прочтут те, кто интересуется историей страны и кто гордится славой нашего флота.

В номере от 28 июля мы рассказываем также о наших земляках, посвятивших жизнь Военно-морскому флоту России.

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В очередном выпуске нашей рубрики «Крим-факт» читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о беспредельщиках, ночной порой заваливших бетонный забор, который возвела администрация одного из поселений, дабы ограничить проход к незаконно построенным торговым палаткам; порадоваться, что опасные приключения юных зацеперов окончились благополучно; посочувствовать посетительнице торгового центра «Мега», чей шопинг обернулся утратой дорогого автомобиля. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о конфликте в садоводстве, приведшем одного из его участников на больничную койку с огнестрельными ранениями; сведения о том, что такое гоп-стоп по-всеволожски, и кое-что еще.

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В пятницу, 28 июля, читателей «Всеволожских вестей» ожидает полезное времяпрепровождение вместе с нашей рубрикой «Рецепты для хозяек». Вместе с нашим журналистом Светланой Завадской читатели совершат кулинарное путешествие в наше советское прошлое, а при желании смогут приготовить блюда, в названии которых есть слова «ленинградское» или «по-ленинградски» – легендарные пышки, тающее во рту печенье, вкуснейший рассольник или супер-демократичную жареную рыбу.

«Знаменитые общепитовские заведения, где готовили блюда по фирменным ленинградским рецептам, люди постарше помнят до сих пор. Чебуречная на Лиговке, где подавали огненные, огромные, исходящие умопомрачительно ароматным соком чебуреки. Пирожковая на Садовой с ее изумительными, тающими во рту крошечными слоеными пирожульками, щедро наполненными разнообразными начинками. Кафе «Лягушатник», в неповторимом интерьере которого можно было отведать самое вкусное в мире мороженое. Ресторан «Север», где в любое время года в меню была маринованная корюшка. И, конечно, заповедное место, известное как «Пышечная на Желябова» – легенда, занесенная в «Красную Книгу Петербурга».