Юные пожарные прекрасно справились с условным огнём

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района совместно с Всеволожским местным отделением ВДПО, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», представителями ГКУ «Леноблпожспас» организовали и провели соревнования юных пожарных среди детских оздоровительных лагерей Всеволожского района на территории детского лагеря «Пионер» в деревне Лемболово, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Соревнования проходили в три этапа. На первом этапе ребят ожидала викторина «Школа пожарной безопасности», где участникам предстояло ответить на вопросы и продемонстрировать знания в области пожарной безопасности. Очень быстро и уверенно представители команд прошли этот этап и показали отличные знания. Параллельно проходил конкурс «Пожарная безопасность в рисунках детей». Работы получились такими разными, и жюри было непросто выбрать лучшую. Пожарная эстафета стала заключительным этапом соревнований. Она включила в себя надевание боевой одежды, боевое развертывание от пожарного автомобиля с прокладыванием рукавной линии и тушение условного очага пожара с помощью огнетушителя. Зрители активно поддерживали свои команды бодрыми речёвками. Участники очень быстро и слаженно справились с поставленными задачами и показали высокий уровень физической подготовки.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – ДОЛ «Силандэ»,

2 место – ДОЛ «Зарница»,

3 место – ДОЛ «Горизонт»,

4 место – ДОЛ «Пионер».

Ребят наградили медалями и кубками, а также вручили памятные призы и грамоты. Дети поблагодарили сотрудников МЧС и пригласили их вновь посетить лагерь и провести интересное мероприятие.