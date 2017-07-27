Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района совместно с Всеволожским местным отделением ВДПО, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», представителями ГКУ «Леноблпожспас» организовали и провели соревнования юных пожарных среди детских оздоровительных лагерей Всеволожского района на территории детского лагеря «Пионер» в деревне Лемболово,
Токсовское поселение отпразднует свой день рождения с размахом
«Токсово – территория жизни» – так называется праздничное мероприятие, посвящённое Дню поселения. Праздник будет продолжаться несколько дней.
28 июля в деревне Лехтуси в 17 часов состоится концертная программа «Открытый микрофон» с участием специального гостя – ансамбля «Россияночка», а в 18 часов для детей будет организована развлекательно-игровая программа «Выходи играть во двор».
29 июля в 19 часов в поселке Токсово – концерт, посвященный Дню поселения (Лыжная, 17), а на стадионе поселка Кузьмоловский в 11 часов – традиционный турнир по мини-футболу.
В деревне Кавголово 29 июля в 11 часов выступит хоровой коллектив «Радуга».
В деревне Рапполово 29 июля в 15 часов пройдет концертная программа «Открытый микрофон», а в 16 часов состоится турнир по волейболу и фитнес-марш.
5 августа – основное торжество. В парке 500-летия п. Токсово с 11 часов и до конца дня – потрясающая развлекательная программа с вечерней дискотекой и праздничным салютом.