Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации Янино отчитались перед администрацией Заневского городского поселения о проделанной работе в рамках подготовки к отопительному сезону. Среди первоочередных задач, которые поставила перед ответственными лицами местная власть, на первый план вышла готовность к чрезвычайным аварийным ситуациям.

Напомним, что на днях в Кудрово котельная вышла из строя, и произошло полное отключение электричества. В этой связи ресурсникам было поручено предусмотреть резервные источники электроснабжения. Администрация, со своей стороны, проведет все необходимые конкурсные процедуры для закупки такого оборудования. Кроме того, прозвучало предложение оснастить лифты специальными переговорными устройствами.

Серьезные неполадки в работе теплового пункта, а именно несоответствие теплообменников тепловому режиму, предстоит устранять управляющей компании «Андромеда». По данному вопросу в ближайшее время администрацией запланирован отдельный выезд на место с приглашением инспекторов.

Уже традиционно была затронута тема стоимости предоставляемых услуг. По мнению администрации, у управляющих компаний должна быть четкая взвешенная позиция по тарифам.

В целом подготовка к зиме в поселении получила со стороны властей положительную оценку, но работы еще много. Помимо тех домов, которые уже заселены, до конца года в Янино к вводу в эксплуатацию готовятся еще несколько.

«Для того чтобы получить паспорт готовности всех объектов поселения к отопительному сезону в срок, мы продолжим подобные встречи в формате «вопрос-ответ» на регулярной основе. Нам важно знать, где мы успеваем, а где требуется оперативная доработка», – подчеркивает глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.