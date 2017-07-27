«Дома с привидениями» – назвал свою папку со снимками фотокорреспондент, с которым мы вместе работали над этим материалом. Три необитаемых здания во Всеволожске действительно производят мрачное впечатление, и не только на мистически настроенных людей. В домах, где вместо окон и дверей одни только проёмы, открывающие неприглядное нутро пустующих зданий, всегда найдут приют сомнительные личности, по сравнению с которыми бестелесные сущности могут показаться вполне безобидными обитателями.

Беспокойный дух казино

В несостоявшемся игорном заведении на улице Плоткина вовсе не привидения били стекла: мёртвое разрушающееся здание, пережившее к тому же пожар, много лет привлекало внимание хулиганов и асоциальных элементов. Открытые данные говорят о том, что в этом внушительных размеров строении по адресу: улица Плоткина, 66 два десятилетия назад, а именно 20 марта 1997 года, с целью деятельности «по организации азартных игр» было зарегистрировано ООО «СКАЙ».

Грандиозным планам собственников этого здания осуществиться было не суждено, райцентр не снискал славу Лас-Вегаса, тем более что в 2006 году казино в России было официально запрещено, и ветшающий дом стал на долгие годы символом недостроя.

В дневное время жители ходили мимо разрушающегося экс-казино по кускам кирпичей и битым стеклам, с опаской заглядывая в обнаженные проёмы, – вдруг из дома выскочит некто с недобрыми намерениями, отнимет кошелек или, не приведи Господь, лишит жизни? А вечерами старались идти по противоположной стороне дороги, но тоже без особенного оптимизма: если автомобилей нет, то расстояние до пешеходного тротуара любитель наживы легко смог бы преодолеть за считанные секунды.

Журналисты газеты пытались привлечь внимание власти к этому зданию в оживленном месте Всеволожска, был даже опубликован фельетон в рубрике «Повседневный наблюдатель». Скажем прямо: конкретных ответов от администрации города добиться нам не удалось. Беспокоились и депутаты городского совета – они не раз на своих заседаниях поднимали вопрос об этом недострое. На какое-то время фасад дома кое-как залатали, прикрыв щитами проёмы, но вскоре всё вернулось на круги своя, и перед жителями вновь предстали разрушающиеся лестницы и стены упокоившегося игорного заведения. И снова битые стёкла захрустели под ногами пешеходов, спешно бегущих по своим делам мимо пустого мрачного дома.

Почему власти предержащие уходили от прямого ответа, догадаться нетрудно: тогда ведь пришлось бы объяснять жителям, что здание было построено не совсем законно (или совсем незаконно?). Не так давно – и это сразу удовлетворенно и с нескрываемым вздохом облегчения отметили горожане, оконные и дверные проёмы бывшего казино были зашиты металлическими листами – значит, наметилась перспектива. А вот какая именно, мы решили спросить у экс-мэра Всеволожска Сергея Гармаша, а с 1 июля сего года – первого заместителя главы районной администрации.

– Долго ли мы будем смотреть на это безобразие в центре города, Сергей Алексеевич?

– Наконец-то, полгода назад, его (здание – Ред.) зарегистрировали, оформили в собственность. Оформляется земельный участок. С собственником, а они менялись бесконечно, идут переговоры по поводу того, чтобы реконструировать здание и использовать под библиотеку. Договоренность с комитетом по культуре об этом уже была, но из-за отсутствия права собственности идея так и не была реализована. У собственника на использование здания свой взгляд – об этом шла речь на нашей встрече. Но я сказал, что торговлю там не организовать – нет подъезда для автомобилей, негде сделать парковку. Единственный выход – открыть объект культурного назначения, – ответил Гармаш.

Будем надеяться, что беспокойный дух (если он, конечно, существует) бывшего казино, где могли бы кипеть страсти, вершиться судьбы, где бы проигрывались целые состояния и таковые же приобретались, не станет препятствовать тишине книжного царства, а у города наконец-то появится большая библиотека. Сплюнем, по русскому обычаю, на всякий случай, три раза через левое плечо…

Жертва кризиса

Здание торгового центра на улице Верхней, во дворе дома № 4, производственный кооператив «Курс» начал возводить в далеком уже 1995 году. Это означает, что бернгардовскому долгострою уже больше двадцати лет! Недостроенный двухэтажный дом, окруженный забором, давно беспокоит местных жителей, потому что такие объекты весьма привлекательны для бомжей, наркоманов и для… подростков, которых влечет экстрим и опасность.

Об истории этого здания мы тоже поговорили с С.А. Гармашем, но, вопреки пессимистичному прогнозу первого заместителя главы районной администрации, какие-то позитивные перемены на этом объекте намечаются.

Два десятилетия назад, рассказал Сергей Алексеевич, строящееся здание торгового центра казалось весьма внушительным, солидным. Кроме собственно торговых залов, там планировались помещения для бытового обслуживания населения. В конце восьмидесятых в том квартале не было подобных комплексов – и люди наверняка радовались, что среди жилых домов появятся в одном месте и магазины, и кафе.

Но грянул кризис, и финансово затратное для предприятия строительство остановилось. Надолго. Два года назад собственник решил перепрофилировать здание под частный детский сад. Городская администрация, по словам С.А. Гармаша, дала разрешение. Руководитель ПК «Курс» начал процедуру изменения проектных решений, но завершить не успел. Все мы, увы, смертны…

В ПК «Курс» мы встретились 13 июля с Олегом Семеновым, который на тот момент в отсутствие нынешнего руководителя предприятия исполнял обязанности директора, а также с членом Союза архитекторов Дмитрием Ивановым. Он является разработчиком проекта строящегося дошкольного объекта.

– Проект частного детского дошкольного образовательного учреждения выполнен, согласован, разрешение на строительство на сегодняшний момент у нас есть, и в 2018 году мы планируем этот объект завершить, – рассказал Дмитрий Сергеевич.

– В каком техническом состоянии находится здание сейчас?

– Обследование технического состояния проводилось, мы производили усиление и замену некоторых конструкций, и в данный момент эту работу завершаем. Поскольку первоначально проект был другим, несущие стеновые конструкции были выполнены под большие торговые залы, то сделать профилирование под помещения меньшего размера было решаемой задачей. Вы наверняка обратили внимание, что у здания, наконец, появилась крыша.

– Будет ли этот детский сад напоминать существующие типовые учреждения?

– Нет, это совершенно оригинальное решение для образовательного центра на 45 детей с индивидуальными программами обучения. Детский сад будет собственностью ПК «Курс». Запуск состоится в 2018 году.

– Жители рядом стоящих домов не будут испытывать неудобств, связанных с парковкой? В частный детский сад детей, скорее всего, будут привозить на машинах.

– Мы учли это. Предусмотрены, в соответствии с проектом, парковочные места, в том числе и для персонала. Кроме того, обязательно будет увеличена и реконструирована детская площадка, она будет доступной для жителей.

– Когда вы планируете завершить все работы?

– В октябре мы завершим общестроительные работы – крыша, фасад, окна, подключение коммуникаций. Отделочные работы планируем закончить в 2018 году.

Ну что же, такому повороту событий можно только порадоваться. Лишь бы какой-нибудь очередной кризис не встал на пути затянувшегося строительства. Детские сады нам очень нужны. Самые разные, и частные тоже!

Строили, строили, да недостроили…

«Соломенными домиками» окрестили в городе четыре жилых здания на углу двух проспектов – Всеволожского и Октябрьского – из-за особенностей материалов, которые были использованы при их строительстве. В технологические детали вникать не будем – это не наша цель, но если дома были приняты в эксплуатацию, значит, их качество и надежность ни у кого сомнений не вызвали.

Три дома обрели жильцов, а вот один – внешне полностью построенный и остекленный, так и не был заселен. Управляющая компания «Жилсервис», в свое время взявшая под свою «опеку» все четыре дома, не предполагала, что оформление одного из них затянется на годы, а потому оказалась в трудной ситуации. Ответственность за происшествия, связанные с этим сиротливым недостроем, ложится на плечи руководителя УК, который всеми силами старается привлечь внимание власти к этой проблеме, но пока перспектив не видит.

В прошлом месяце интервью по поводу этого недостроя дал начальник управления ЖКХ города, дорог и благоустройства Сергей Ладыгин, в то время исполнявший обязанности первого заместителя главы районной администрации. Отвечая на вопросы журналистов, чиновник рассказал:

– Строительная компания, которая в начале 2000-х годов возводила дома на пересечении двух проспектов, ушла в банкротство. При этом один дом и находящаяся рядом подстанция достроены не были. Однако в прошлом году одна из компаний купила с торгов недострой. На сегодняшний день компания проводит мероприятия для оформления земельного участка под этими объектами, чтобы завершить строительство, заселить дом и завершить этот наболевший вопрос. Там нет обманутых дольщиков, квартиры проданы не были. Думаю, что в течение полутора-двух месяцев пройдут процедуры по оформлению земельного участка, если опять же не всплывут обременения данного участка. Надеюсь, такого не будет. Не думаю, что компания будет тянуть с постройкой дома.

Не добавила деталей к этому интервью и недавняя беседа с С.А. Гармашем, так что поставить точку в истории с недостроем на Октябрьском проспекте мы пока не можем. Разве что многоточие… А многоточие, как говорил герой Николая Рыбникова в финале старого советского фильма «Весна на Заречной улице», «ставится в конце целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди».

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона КРУПНОВА