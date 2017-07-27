На площадке Smurfit Kappa во Всеволожске в июле прошел День открытых дверей – традиционный семейный праздник для сотрудников компании и их семей.На территории завода вместо автомашин с гофропродукцией появились шатры с уличной едой, конкурсами и интерактивами, сцена, футбольные ворота и разноцветная надувная горка для детей. В масштабном празднике в формате Open Fest приняло участие более 500 человек.Для всех желающих сотрудники предприятия провели экскурсии по заводу. Гостям показали производственные цеха и помещения, где работают их близкие, пояснили, как выглядит процесс изготовления гофрокартона.

Организаторы мероприятия позаботились и о музыкальном сопровождении праздника: на сцене выступила кавер-группа «Фаберже», а в конце дня сотрудников и гостей компании своим зажигательным выступлением порадовал известный певец и композитор Игорь Корнелюк. Мероприятие было организовано на очень высоком уровне. «Несмотря на дождь, гости остались очень довольны конкурсами, едой, концертом и общением, – рассказала директор по персоналу АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» Инна Тютюнник. – Мы рады, что сотрудники смогли замечательно провести время друг с другом и своей семьей!».