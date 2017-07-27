Баня в XXI веке востребованна так же, как и в давние времена, когда наши предки не знали душа и ванной комнаты. Бани существуют, наверное, практически в каждом населенном пункте, поселок Кузьмоловский не исключение. Баня была там построена еще в 1956 году и до сих пор по старинке топится дровами. Старое здание необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, поэтому периодически там проводятся необходимые работы: меняются краны в помывочном отделении, колосники в печи и камни. Каждый год перекладываются опорные печные стены, производится косметический ремонт.

В прошлом году косметический ремонт сделали в фойе и в помещении гардероба. Кроме того, пришла пора выполнить противогрибковую обработку в раздевалке и помывочном отделении – эту работу тоже провели. Была отремонтирована система вентиляции и кондиционирования, появились мощные вытяжные вентиляторы. Любители бани оценили новый полок из лиственницы и новые скамейки в помывочном отделении. Был заменён аварийный ввод холодного водоснабжения.

Тем не менее руководство Кузьмоловского городского поселения считает, что баня требует серьезных перемен и на 2018 год запланировало ремонт всего здания с заменой инженерных сетей.

Смета уже составлена, осталось найти средства для софинансирования, поскольку проект предполагает значительные денежные вложения. Как сообщается на официальном сайте поселения, «для придания эстетического вида учреждению, расположенному на въезде в посёлок, изготовлен временный искусственный фасад. Специалисты подрядной организации ведут обработку стен здания специальным составом».

Кузьмоловская баня работает четыре дня в неделю, причем два из них предназначены для льготного посещения. Кроме того, по решению руководства посёлка с 4 мая 2017 года услуги бани предоставляются бесплатно для ветеранов всех категорий.