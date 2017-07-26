Центр диких животных «Велес»

Газета «Всеволожские вести» не раз писала о карантинном центре диких животных «Велес», расположенном в деревне Рапполово. Этот приют для диких животных – единственный в своем роде в нашей стране. «Карантинный» совсем не потому, что там все болеют, а потому, что в «Велесе» борются за жизнь животных, попавших в беду. Как правило, по вине человека.

Браконьеры, притравочные станции, где охотничьих собак натаскивают на живых мишенях – медведях, лисах, волках. А еще – лесные пожары, наводнения, технологические катастрофы и просто автомобиль – все представляет угрозу для живого мира. Удивительные, неравнодушные люди из «Велеса» – опытные ветеринары, волонтеры борются за жизнь животных, попавших в беду. Спасают и выхаживают малышей и взрослых. Выздоровевших «пациентов» возвращают в живую природу. К сожалению, у этих историй не всегда счастливый конец. Наши корреспонденты в очередной раз – с небольшими подарками и с материальной помощью от неравнодушных читателей, – наведались в приют «Велес».

Знакомые ворота, сразу за ними – ящики с продуктами, в основном фрукты и овощи. Яблоки, морковка… И тот самый памятник, о котором вы уже читали в нашей газете, или видели по ТВ, или слышали по радио рассказ о судьбе, одного маленького, очень больного и очень одинокого медвежонка, который обрел со временем так много друзей, что его образ стал, если так можно сказать, неким символом. Символом – с одной стороны человеческой жестокости, с другой стороны – человеческой же самоотверженности и любви.

Многие СМИ, в том числе и «Всеволожские вести», рассказывали о судьбе этого медвежонка Сени, выкупленного у хозяев притравочной станции в Архангельской области. Замученный, размером с небольшую собаку, медвежонок к тому же страдал неизлечимым генетическим заболеванием.

Когда Сени не стало, в память о нем придумали учредить праздник – День памяти по ушедшим питомцам, так называемый «СЕНИН ДЕНЬ». Решено его отмечать 26 июля, в день смерти медвежонка. Уведомление о появлении нового общественного праздника официально направлено в ЮНЕСКО.

Материал Татьяны Трубачевой о центре «Велес» читайте в газете в ближайшую пятницу, 28 июля.

Фото Антона ЛЯПИНА

