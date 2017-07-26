В выездном совещании Совета союза садоводов Всеволожского района 18 июля приняли участие специалисты муниципальных и государственных служб, а также председатели правлений садоводческих и дачных некоммерческих объединений Куйвозовского сельского поселения.

«В районе зарегистрировано 965 садоводческих объединений, у каждого свои особенности и проблемы. Благодаря работе специалистов Совета мы можем найти оптимальные решения, инструменты, удобные для всех», – сказал первый заместитель главы районной администрации Сергей Гармаш.

О развитии территорий, закрепленных за садоводческими, дачными и огородническими объединениями граждан МО «Куйвозовское сельское поселение», рассказал исполняющий обязанности главы муниципального образования Андрей Величенко. Он также поднял вопрос вывоза мусора с территории садоводств, подчеркнув, что проблему можно решить только совместными усилиями садоводов и администрации поселения.

Заместитель начальника управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Ольга Довгарь проинформировала участников совещания о программе государственной поддержки садоводов. Кроме того, она затронула тему популяризации проектов для организации досуга на территории садоводств, одним из которых является проект «Выездные аллеи».

О формировании землеотвода в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях подробно рассказала секретарь земельной комиссии администрации Всеволожского района Анна Четверухина.

Как действовать дачникам и садоводам при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Сергей Сигарев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации любой человек может обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефон ЕДДС Всеволожского района 8 (813-70) 25-488.

Подводя итоги, заместитель председателя Совета союза садоводов Всеволожского района Сергей Атаманчук отметил необходимость взаимодействия территориальных органов местного самоуправления и органов управления садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, поддержки инициатив и сотрудничества.