Газета «Всеволожские вести» не раз писала о карантинном центре диких животных «Велес», расположенном в деревне Рапполово. Этот приют для диких животных – единственный в своем роде в нашей стране. «Карантинный» совсем не потому, что там все болеют, а потому, что в «Велесе» борются за жизнь
Игрушки советской поры стали экспонатами токсовского музея
В сентябре в поселке Токсово планируется открытие Музея советской игрушки, созданного Ириной Овчинниковой. В основе экспозиции музея – её личная коллекция игрушек советского периода, которая собиралась в течение десяти лет. Есть и другие экспонаты – всего на учете музея состоит около пяти тысяч единиц.
На вопрос, как возникла идея создания такого музея, Ирина Станиславовна отвечает: «Идея возникла, когда куклы перестали помещаться в квартире. Сначала я хотела передать коллекцию Этнографическому музею, но потом решила, что в этом случае никто их не увидит, а мне хотелось показать людям, как прекрасны были игрушки моего детства, какие серьезные скульпторы над ними работали».
У основателя музея много интересных планов по работе с детьми. В мечтах Ирины Овчинниковой – создание комплекса, включающего музей, детскую ферму и мини-зоопарк, исторические кружки и студии рукоделия. Уже поступают предложения об организации театральных мероприятий.