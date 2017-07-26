В сентябре в поселке Токсово планируется открытие Музея советской игрушки, созданного Ириной Овчинниковой. В основе экспозиции музея – её личная коллекция игрушек советского периода, которая собиралась в течение десяти лет. Есть и другие экспонаты – всего на учете музея состоит около пяти тысяч единиц.

На вопрос, как возникла идея создания такого музея, Ирина Станиславовна отвечает: «Идея возникла, когда куклы перестали помещаться в квартире. Сначала я хотела передать коллекцию Этнографическому музею, но потом решила, что в этом случае никто их не увидит, а мне хотелось показать людям, как прекрасны были игрушки моего детства, какие серьезные скульпторы над ними работали».

У основателя музея много интересных планов по работе с детьми. В мечтах Ирины Овчинниковой – создание комплекса, включающего музей, детскую ферму и мини-зоопарк, исторические кружки и студии рукоделия. Уже поступают предложения об организации театральных мероприятий.