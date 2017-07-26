1 августа, во вторник, состоится телефонная горячая линия «Вопросы осуществления кадастрового учёта земель и земельных участков». С вопросами по указанной теме заявители смогут обратиться в филиал Кадастровой палаты Росреестра с 11:00 до 13:00 по телефону: +7 (812) 384-10-86.

В ходе телефонной консультации заявители могут задать вопросы о порядке осуществления государственного кадастрового учёта земель и земельных участков, сроках осуществления учётно-регистрационных действий земель и земельных участков, необходимых документах и способах предоставления заявлений.

Тематические горячие линии проводятся в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области каждый первый вторник месяца.