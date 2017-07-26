Газета «Всеволожские вести» не раз писала о карантинном центре диких животных «Велес», расположенном в деревне Рапполово. Этот приют для диких животных – единственный в своем роде в нашей стране. «Карантинный» совсем не потому, что там все болеют, а потому, что в «Велесе» борются за жизнь
Горячая линия Кадастровой палаты: осуществление кадастрового учёта земель и земельных участков
1 августа, во вторник, состоится телефонная горячая линия «Вопросы осуществления кадастрового учёта земель и земельных участков». С вопросами по указанной теме заявители смогут обратиться в филиал Кадастровой палаты Росреестра с 11:00 до 13:00 по телефону: +7 (812) 384-10-86.
В ходе телефонной консультации заявители могут задать вопросы о порядке осуществления государственного кадастрового учёта земель и земельных участков, сроках осуществления учётно-регистрационных действий земель и земельных участков, необходимых документах и способах предоставления заявлений.
Тематические горячие линии проводятся в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области каждый первый вторник месяца.