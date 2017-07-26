В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ в 2013 году. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской.

В свой профессиональный праздник, отмечаемый в этом году 22 июля, значительная часть виновников торжества примет поздравления, скорее всего, на рабочем месте, как и наши сегодняшние гостьи – Марианна Шевченко и Марина Герасименко, занимающиеся более 20 лет торговым бизнесом на территории Всеволожского района. Являясь компаньонами, дамы гармонично дополняют друг друга: Марианна является генератором идей и воплощением кипучей энергии, Марина же олицетворяет стабильность и спокойную уравновешенность.

Многие жители Всеволожска и района являются покупателями в отделах и магазине «Цветы», где их всегда ждет внимательное обслуживание продавцов-флористов – именно цветочный бизнес уже более пятнадцати лет является «делом жизни» давних подруг.

«Мы познакомились в 94-м году, – вспоминает Марина Герасименко, – а в 96-м оформили свои «отношения с государством» – получили разрешение заниматься предпринимательской деятельностью. Кстати, сначала мы торговали вовсе не цветами – мы организовали книжную торговлю. Я ведь по профессии библиотекарь, и эта сфера мне была, конечно, близка, ну а Марианна с ее организаторскими способностями довольно быстро смогла поставить дело на широкую ногу».

Во Всеволожске, сельских поселениях района и даже в Кировске были организованы книжные отделы и выездная торговля, ведь у людей в то время был очень большой интерес к литературе. Работать, по словам наших героинь, было нелегко, но интересно. Однако постепенно, но уже окончательно и бесповоротно, пришло время Интернета – сегодня ведь практически любую книгу можно прочитать, сидя у монитора. Поэтому подругам пришлось осваивать новые направления в торговле – например, переключиться на цветы.

Первый цветочный отдел Марианна Шевченко и Марина Герасименко открыли в 2001 году. Многому пришлось учиться самим, как говорится – «на ходу». Даже «на лету», учитывая бурные темпы жизни и частые изменения в экономической ситуации и законодательстве. Приглашали на работу профессиональных продавцов-флористов, знающих про волшебный мир цветов все, посещали специализированные выставки, изучали традиционные приемы и модные тенденции, появляющиеся в области флористики.

Так, в отделах цветов, помимо букетов и комнатных растений в горшках, покупателям стали предлагать и сопутствующие товары – нарядные кашпо, различные аксессуары, семена и рассаду.

«В настоящее время в районе развивается сетевая торговля, с которой нам, представителям малого бизнеса, конкурировать очень сложно, – поясняет Марианна Шевченко. – Поэтому мы, чтобы выстоять, просто обязаны разрабатывать новые стратегии и методы работы. Так, например, мы ввели систему акционных продаж, то есть в определенные дни отдельные виды продукции продаются по сниженным ценам.

Также мы практикуем индивидуальный подход к каждому покупателю. Очень часто бывает, что человек, желая приобрести букет по случаю того или иного торжества, просто не может определиться, что же он хочет, теряется от изобилия видов и красок. Наши опытные продавцы-флористы не только помогут выбрать «правильные» цветы, соответствующие поводу, но и

составят оригинальный букет, который на празднике будет единственным и неповторимым. Я не помню случая, когда хотя бы один покупатель ушел от нас разочарованным».

К слову, в штате предприятия трудится более 30 человек, многие из которых работают там не менее 15 лет. Сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень, развивают творческий потенциал, с неизменным успехом участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

«Цветы – не просто бизнес, – считает Марианна Шевченко. – Со временем он превращается в образ жизни. Завораживает, очаровывает, берет в плен. Чем? – Постоянный контакт с самым великолепным проявлением природы – цветами. Постоянное ощущение того, что приносишь в мир частицу красоты, даришь радость людям. Вид деятельности, наполненный эмоциями. Кто однажды окунулся в цветочный бизнес, расстается с ним только по форс-мажорным обстоятельствам».

Залогом успешного ведения дела наши сегодняшние гостьи, не сговариваясь, назвали трудолюбие, умение работать с полной самоотдачей, честность и порядочность в отношениях с партнерами, а также стабильный коллектив.

Успешная предпринимательская деятельность для наших бизнес-леди – это не только способ заработка. Это еще и возможность реализовать свой личностный потенциал, проявить в полной мере лучшие человеческие качества – неравнодушие, сострадание, участие к тем, кто нуждается в помощи. Ответственность бизнеса перед людьми – для них не расхожая фраза, а руководство к действию.

В настоящее время созданное Марианной Шевченко и Мариной Герасименко предприятие не только обеспечивает жителей района нежной цветочной продукцией, но и активно участвует в реализации различных социальных программ. Так, например, они сотрудничают со Всеволожским мультицентром социальной и трудовой интеграции инвалидов, с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних детей, дружат с ветеранскими организациями, а также являются непременными участниками всех значимых районных мероприятий и праздников, оформляя их нарядными цветочными композициями.

К тому же Марианна Шевченко является депутатом Всеволожского городского совета депутатов, что, по ее мнению, позволяет полнее и эффективнее оказывать всю возможную помощь своим избирателям.

«Пользуясь случаем, мне хотелось бы выразить огромную благодарность администрации Всеволожского района за действенную поддержку, и особенно поблагодарить главного специалиста отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Марию Алексеевну Козлову, чьи своевременные и мудрые советы помогают нам, представителям малого бизнеса, не только оставаться на плаву в столь непростое время, но и двигаться вперед, – сказала в завершение нашей беседы Марианна Шевченко. – Всех коллег поздравляю с Днем торговали и желаю стабильной прибыли, много покупателей, а главное – не забывать, что мы работаем для людей».

Флорист Марина Дубенецкая более 15 лет радует жителей Всеволожска нарядными и оригинальными букетами. Флористика – это одновременно и ремесло, и искусство, считает она. Флористическое искусство позволяет творить красоту и гармонию внутри себя и во внешнем мире и дарить это людям. Также 16-й год с цветами работает Светлана Козлова. Флористика, по её мнению, – не просто работа, требующая навыков или отточенной техники. Здесь необходим художественный вкус, чувство красоты и понимание прекрасного. Это творческая работа, которая приносит радость не только людям, видящим её результаты, но и самому создателю – флористу.

На снимке внизу: Марина Дубенецкая и Светлана Козлова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА